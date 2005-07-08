به گزارش خبرنگار مهر در قم، سيد حميد محسني مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان قم با اعلام اين خبر گفت: با اجراي طرحي كه مطالعات آن در سال 82 انجام شده و اجراي آن از سال 83 آغاز شده ، خطوط انتقالي مسير انتقال آب به قم به 80 روستاي كم آب قم احداث مي‌شود تا مشكلات آب اين روستاها حل شود.

وي با بيان اين‌كه اين 80 روستا 60 درصد جمعيت روستايي استان را در خود جا داده‌اند، افزود: هم اكنون 45 هزار نفر در اين روستاها ساكن هستند اما پيش‌بيني مي‌كنيم اين جمعيت هدف تا سال 1410 به 65 هزار نفر برسد؛ به همين دليل آب مورد نياز براي جمعيت هدف 65 هزار نفر در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره به اعتبار پيش‌بيني شده براي اجراي اين طرح گفت: با ارقام سال 83، 11ميليارد تومان اعتبار براي اجراي اين طرح لازم است كه صرف احداث 2 خط انتقال به 80 روستاي قم مي‌شود.