داوری مرحله اول نخستین جشنواره داستان کوتاه خلیج فارس پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کمالوندی افزود: داوری مرحله نخست جشنواره را "رضا گشتاسب"، "مهدی ابدالی" و "حمیدرضا صفایی" برعهده داشتند.

وی بیان داشت: 51 اثر در بخش آزاد، 21 اثر در بخش خلیج فارس و در مجموع 72 داستان کوتاه برای حضور در مرحله نهایی به دبیرخانه نخستین جشنواره داستان کوتاه خلیج فارس معرفی شد.

کمالوندی یادآور شد: داوری نهایی آثار ارزیابی شده توسط "مجید قیصری"، "احمد آرام" و "حسن بهرامی" انجام می شود.

وی افزود: نخستین جشنواره داستان کوتاه خلیج فارس 12 تا 14 اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود.

نمایشگاه آسیبهای مواد مخدر در سی سخت دایر شد

نمایشگاهی با عنوان آسیبها و مضرات مواد مخدر در سی سخت دایر شد.

مسئول این نمایشگاه هدف از برگزاری نمایشگاه را آشنایی بیش از پیش جوانان و نوجوانان شهرستان دنا با مضرات و آسیب های استفاده و استعمال مواد مخدر عنوان کرد.

عبدالحسین کوثری افزود: در این نمایشگاه تابلوهایی با مضمون مواد مخدر، بروشورها، عکس ها و مقالات و کتاب هایی در خصوص اثرات سوء استعمال مواد مخدر به علاقه مندان ارائه می شود.

وی بیان داشت: هدف از برپایی این نمایشگاه آگاهی جوانان و نوجوانان با اثرات زیانبار مواد مخدر است.

این کارشناس فرهنگی اظهار داشت: فعالیتهای مختلف فرهنگی در زمینه آشنای نسل جوان با پدیده شوم اعتیاد، تاثیر زیادی در دوری این نسل از مواد مخدر و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی دارد.