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۶ شهریور ۱۳۸۲، ۱۹:۲۲

به دست افراد مسلح

يك عضو حزب ائتلاف ملي الجزاير ترور شد

يك عضو حزب ائتلاف ملي الجزاير ترور شد

يك عضو حزب ائتلاف ملي الجزاير عصر امروز پنجشنبه در شرق پايتخت اين كشور ترور شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي الوفد مصر ، يك منبع امنيتي دولت الجزاير با اعلام اين خبر افزود ، يك گروه تروريستي يك عضو حزب برجسته حزب ائتلاف ملي الجزاير را در حمله تروريستي در ايالت البويره در شرق الجزيره به ضرب گلوله به قتل رساندند.
اين منبع افزود كه تروريستها به محض خروج عضو حزب ائتلاف ملي ، وي را به رگبار بستند .
به گفته اين منبع ، مهاجمان بعد از اين حمله گريختند .
اين منبع امنيتي در ادامه از آغاز عمليات گسترده جستجو از سوي نيروهاي امنيتي براي دستگيري عاملان ترور عضو حزب ائتلاف ملي خبر داد .

کد مطلب 20410

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