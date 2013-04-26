به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوفینژاد در جمع خبرنگاران، افزود: دو پروژه بزرگ اقتصادی در ابهر افتتاح خواهد شد که شامل دو شرکت پارسحیات و کیلوس ست.
وی افزود:هر دو شرکت به دلیل کیفیت و نوع محصولات تولیدی درآمدزایی و ارزآوری و همچنین جلوگیری از واردات برخی از محصولات چه از جهت مواد اولیه تولید و یا خود محصولات اصلی تأثیر بهسزایی در اقتصاد کشور خواهند داشت.
استاندار زنجان تاکید کرد: هر دو شرکت طبق اعلام ظرفیت تولید تا 60 درصد از محصولات تولیدی خود را به خارج از کشور صادر خواهند کرد و تا 50 درصد از نیاز کشور را برآورده میکنند.
رئوفی نژاد گفت: برنامه قطعی افتتاح این دو پروژه مشخص نیست و اگر با حضور رییسجمهور و یا معاون اول افتتاح نشود، همراه با 8 پروژه دیگر و در برنامه چهارم سفر رییسجمهور افتتاح خواهد شد.
وی، با اشاره به 8 طرح دیگر، تصریح کرد: این طرحهای مهم و عمده شامل افتتاح دانشکده دندانپزشکی در زنجان و دانشکده پرستاری در ابهر، بهرهبرداری از 12 هزار مسکنمهر که شامل 8 هزار واحد مسکنمهر شهری و 4 هزار واحد روستایی است.
استاندار زنجان یادآورشد: بهرهبرداری از سد تالوار به عنوان بزرگترین سد منطقه برای سه استان همدان، کردستان و زنجان میباشد. همچنین طرحهای گازرسانی به تعداد قابل توجهی جزو این طرحها هستند.
زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: به زودی 10 پروژه مهم عمرانی و اقتصادی در استان به بهرهبرداری میرسد.
