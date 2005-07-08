يك سوم فرهنگيان قم فاقد مسكن هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد خاكسار رييس سازمان آموزش و پرورش استان قم در جلسه شوراي آموزش و پرورش استان گفت: هم اكنون 15 هزار و 750 نفر در مجموعه آموزش و پرورش قم در حال فعاليت هستند كه يك سوم اين افراد فاقد مسكن مي‌باشند. وي خواستار توجه ويژه مسؤولان استان به مسكن فرهنگيان شد و افزود: مسؤولان استان بايد چاره‌اي بيانديشند تا اين مشكل كه دغدغه اصلي قشر فرهنگي جامعه است را، حل كنند.

خاكسار خاطر نشان كرد: وقتي معلمان ما با مشكلات مسكن و … روبرو باشند سطح تعليم و تربيت با ركود مواجه خواهد شد. رييس سازمان آموزش و پرورش در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اختصاص 3 الي 5 درصد از عوارض شهرداري به آموزش و پرورش، از مسؤولان شهرداري قم خواست تا نسبت به تحقق اين امر هرچه سريع‌تر اقدام كنند.

استاندار قم نيز در اين جلسه در سخناني تأكيد كرد: مسؤولان استان بايد به تعهدات خود نسبت به آموزش و پرورش عنايت بيشتري داشته باشند و تا حد امكان آموزش و پرورش را ياري دهند.

لازم به ذكر است در اين جلسه كميته مسكن فرهنگيان با حضور ارگان‌هاي ذي‌ربط و با هدف تسريع در حل مشكلات فرهنگيان تشكيل شد.