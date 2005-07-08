قرآن كريم كتابي براي هدايت انسان به كمال الهي است

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، حجت ‌الاسلام ايراني، رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم، طي سخناني ضمن تسليت سالروز شهادت حضرت زهرا(س) ، با اشاره به اينكه امروز زمينه براي وقوع يك انقلاب قرآني در دنيا آماده است ، گفت : در حال حاضر دهها هزار سايت اينترنتي قرآني و ميليونها جلد كتاب قرآن و ترجمه‌هاي آن به زبانهاي مختلف در سطح جهان وجود دارد و اگر امروز مي‌بينيم استكبار جهاني بشدت عليه گسترش قرآن موضع ‌گيري مي‌كند ، بدليل قدرت جهاني قرآن است.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم با اشاره به جهاني بودن قرآن و جاودانگي آن، افزود : راه‌ رهايي و نجات بشر از تباهي‌ها، بازگشت به قرآن است و حقيقتاً يكي از پيامهاي اصلي انقلاب اسلامي، بازگشت به قرآن بود.

حجت الاسلام ايراني گفت : زبان قرآن زبان هدايت است و قرآن كتابي است كه براي هدايت انسان آمده تا او را از ذلت به كمال الهي برساند.

وي قرآن را كتاب فكر و انديشه معرفي كرد و گفت : هدف از قرائت قرآن، فكر ، انديشه ، فهم و سپس عمل به مفاهيم والاي آن است.

در ادامه اين مراسم نيز حجت‌الاسلام عظيمي، مسؤول اين طرح با بيان اينكه در تابستان امسال بيش از يكهزار و 500 كلاس قرآن آموزي در سطح استان قم تشكيل مي‌شود، گفت : اين كلاسها در رشته‌هايي چون، مفاهيم، روخواني، تجويد، قرائت ، صوت و لحن برگزار مي شود و به قبول شوندگان گواهينامه اعطا خواهد شد.