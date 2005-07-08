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۱۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۸:۱۰

رئيس سازمان تبليغات اسلامي قم در گردهمايي مربيان طرح نهضت قرآن آموزي :

قرآن كريم كتابي براي هدايت انسان به كمال الهي است

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم در گردهمايي مربيان طرح نهضت قرآن آموزي در اين استان ، با اشاره به نقش و جايگاه قرآن كريم در سعادت انسانها ، گفت : قرآن كريم كتابي براي هدايت انسان به كمال الهي است .

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، حجت ‌الاسلام  ايراني، رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم، طي سخناني ضمن تسليت  سالروز شهادت حضرت زهرا(س) ، با اشاره به اينكه امروز زمينه براي وقوع يك انقلاب قرآني در دنيا آماده است ، گفت : در حال حاضر دهها هزار سايت اينترنتي قرآني و ميليونها جلد كتاب قرآن و ترجمه‌هاي آن به زبانهاي مختلف در سطح جهان وجود دارد و اگر امروز مي‌بينيم استكبار جهاني بشدت عليه گسترش قرآن موضع ‌گيري مي‌كند ، بدليل قدرت جهاني قرآن است.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم با اشاره به جهاني بودن قرآن و جاودانگي آن، افزود : راه‌ رهايي و نجات بشر از تباهي‌ها، بازگشت به قرآن است و حقيقتاً يكي از پيامهاي اصلي انقلاب اسلامي، بازگشت به قرآن بود.

حجت الاسلام ايراني گفت : زبان قرآن زبان هدايت است و قرآن كتابي است كه براي هدايت انسان آمده تا او را از ذلت به كمال الهي برساند.

وي قرآن را كتاب فكر و انديشه معرفي كرد و گفت : هدف از قرائت قرآن، فكر ، انديشه ، فهم و سپس عمل به مفاهيم والاي آن است.
در ادامه اين مراسم نيز حجت‌الاسلام عظيمي، مسؤول اين طرح با بيان اينكه در تابستان امسال بيش از يكهزار و 500 كلاس قرآن آموزي در سطح استان قم تشكيل مي‌شود، گفت : اين كلاسها در رشته‌هايي چون، مفاهيم، روخواني، تجويد، قرائت ، صوت و لحن برگزار مي شود و به قبول شوندگان گواهينامه اعطا خواهد شد.

کد مطلب 204102

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