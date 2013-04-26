افزایش تعداد کارمندان فقیر اروپا/ موج مهاجرت در قاره سبز برای کار

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: بحران اقتصادی باعث ایجاد تکان هایی در بخش دولتی اروپا شد. این وضعیت در بخش های عمومی بسیاری از کشورهای اروپایی ایجاد و منجر به کاهش هزینه ها در بخش حقوق و دستمزد شده است.

بر پایه این گزارش، دستمزد کارکنان بخش دولتی از راه های مختلفی قطع شده است. این وضعیت در کشورهایی مانند استونی، ایرلند، لتونی، لیتوانی و رومانی باعث توقف اساسی در پرداخت دستمزد شده است. همچنین در برخی کشورها مانند یونان و مجارستان پاداش ها برای کارمندان بخش دولتی لغو شده و تصمیمات جدیدی درباره حداقل دستمزد در یونان گرفته شد.

در رومانی تفاوت دستمزد بین بخش دولتی و خصوصی از 40 درصد در سال 2010 به منهای 15 درصد در سال 2011 سقوط کرد. چنین وضعیتی باعث کاهش مهارت های شغلی، سرمایه گذاری در مشاغل بخش دولتی و جذب فارغ التحصیلان جوان شده است. این پدیده، کارمندان فقیر را در بخش دولتی اروپا به وجود آورده است.

کاهش دستمزد یکنواخت و افزایش نابرابری پرداخت مزد باعث افزایش تعداد کارگران زیرخط فقر شده است. این موضوع به بروز مسئله کارگران فقیر بخش عمومی در اروپا هم منجر شده است.

اعتراضات به اقدامات ریاضت اقتصادی در جنوب اروپا به ویژه در یونان، اسپانیا و پرتقال افزایش یافت. این موضوع باعث برخورد کردن مردم با بحران و حرکت آنها به سمت کشورهای شمالی اروپا به منظور جستجوی شغل مناسب و معقول شده و در مجارستان نیز باعث ایجاد موج گسترده ای از مهاجرت پزشکان، پرستاران و معلمان شد.

با این حال، از دست رفتن شغل در بخش عمومی منجر به افزایش میزان کار و ساعات کار برای کارمندان باقی مانده شده، البته این موضوع کاهش میزان اضافه کاری را در پی داشته است. در هر صورت غفلت از گفتمان اجتماعی در روند اصلاحات، موجی از تظاهرات و اعتصابات کارکنان بخش عمومی را در سراسر اروپا ایجاد کرده است.