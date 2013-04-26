مشکل کشور با شعار حل نمی شود/ یارانه سبز می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی پیش از ظهر جمعه در سفر خود به استان گلستان در حسینیه دزیانی های گرگان گفت: برای همه شهرها و استان ها باید برنامه نوشته شود.

وی افزود: گلستان چهره ای سبز دارد اما زیر این سبزی چهره فقری عظیم وجود دارد.

رضایی ادامه داد: مهمترین کار یک تحول بزرگ در کشاورزی، باغداری، شیلات و خاویار از طریق پرداخت یارانه سبز است.

وی اذعان داشت: این یارانه به هشت مورد از جمله تبدیل کشت سنتی به مکانیزه، اصلاح خاک، بذر و دام، صنایع تبدیلی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بیمه کشاورزان و در کنار دیگر یارانه ها پرداخت می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: انبوهی از امکانات در کشور ما هست اما به آن دسترسی نداریم این ثروت باید به دست مردم برسد.

رضایی در ادامه گفت: طرح بعدی من که طی چهار سال در کشور اجرا می شود ایجاد 10 شهرک کشاورزی کامل و مدرن شامل دانشگاه، آزمایشگاه، پژوهشگاه اصلاح بذر، خاک و دام، صنایع و تجهیزات پزشکی کشاورزی و دامپزشکی خواهد بو تا کشاورزی فعال شود.

وی تصریح کرد: با شعار مشکلات حل نمی شود بلکه باید برای تمام استان ها و شهرها نسخه و برنامه ویژه نوشت تا کشاورزی و صنعت در هر شهر به جا مبنا قرار گیرد و مکمل یکدیگر باشد.

رضایی خاطرنشان کرد: سفره ملت و دولت فرق دارد سفره دولت با اقتصاد نفت فعال است و مردم با کشاورزی و صنایع کوچک ارتزاق می کنند. ای کاش به جای آوردن نفت بر سر سفره مردم، سفره مردم و دولت یکی می شد تا با هر اتفاق کوچک دولت سریع متوجه شود. این جدایی بین مردم و دولت شکاف انداخته است.