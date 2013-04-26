سه کارگاه آموزشی ویژه شهرداران کلانشهرهای جهان در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برادران صبح جمعه در مراسم اختتامیه پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری اظهار کرد: همزمان با برگزاری کنفرانس‌های محیط زیست شهری، شهر هوشمند و نمایشگاه السیت، سه کارگاه آموزشی ویژه شهرداران کلان‌شهرهای جهان، مهر ماه سال جاری در مشهد برگزار خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه برنامه‌ریزی مدیریت شهری گفت: یکی از اقدامات این حوزه عملیاتی کردن برنامه عملیاتی مشهد 94 است که امیدوارم در سال جاری به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد برسد.

برادران افزود: همچنین در سال گذشته ضمن فعال شدن شورای هماهنگی توسعه شهری در مشهد، واحدهای مطالعاتی زیادی در حوزه مدیریت شهری فعال شده که در سایر حوزه‌ها مانند فرهنگی و اجتماعی، IT و ... به دنبال تعریف طرح‌های مطالعاتی جامع است.

وی با اشاره به تاثیر برگزاری کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری طی پنج دوره گفت: در کنار اثرات مثبت برگزاری این قبیل کنفرانس‌ها در سطح جامعه و سازمان، هم دلی، هم گرایی و همکاری اساتید دانشگاهی، مدیران شهری، دانشجویان و کارشناسان نخبه، اثرات بسیار مطلوبی به همراه داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد افزود: برگزاری اینگونه کنفرانس‌ها در ارتقای قضاوت عمومی در خصوص نظام برنامه‌ریزی شهری طی چند سال گذشته بسیار موثر بوده است.

برادران اظهار کرد: اگر امروزه سطح رضایتمندی شهروندان نسبت به عملکرد مدیریت شهری افزایش و در کنار آن نقاط ضعفش کاهش داشته، حاصل زحمات و تلاش‌های تعامل جامعه دانشگاهی و مدیریت شهری است.