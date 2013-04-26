۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۱۶

برادران خبر داد:

سه کارگاه آموزشی ویژه شهرداران کلانشهرهای جهان در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد از برگزاری سه کارگاه آموزشی ویژه شهرداران کلانشهرهای جهان در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برادران صبح جمعه در مراسم اختتامیه پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری اظهار کرد: همزمان با برگزاری کنفرانس‌های محیط زیست شهری، شهر هوشمند و نمایشگاه السیت، سه کارگاه آموزشی ویژه شهرداران کلان‌شهرهای جهان، مهر ماه سال جاری در مشهد برگزار خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه برنامه‌ریزی مدیریت شهری گفت: یکی از اقدامات این حوزه عملیاتی کردن برنامه عملیاتی مشهد 94 است که امیدوارم در سال جاری به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد برسد.

برادران افزود: همچنین در سال گذشته ضمن فعال شدن شورای هماهنگی توسعه شهری در مشهد، واحدهای مطالعاتی زیادی در حوزه مدیریت شهری فعال شده که در سایر حوزه‌ها مانند فرهنگی و اجتماعی، IT و ... به دنبال تعریف طرح‌های مطالعاتی جامع است.

وی با اشاره به تاثیر برگزاری کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری طی پنج دوره گفت: در کنار اثرات مثبت برگزاری این قبیل کنفرانس‌ها در سطح جامعه و سازمان، هم دلی، هم گرایی و همکاری اساتید دانشگاهی، مدیران شهری، دانشجویان و کارشناسان نخبه، اثرات بسیار مطلوبی به همراه داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد افزود: برگزاری اینگونه کنفرانس‌ها در ارتقای قضاوت عمومی در خصوص نظام برنامه‌ریزی شهری طی چند سال گذشته بسیار موثر بوده است.

برادران اظهار کرد: اگر امروزه سطح رضایتمندی شهروندان نسبت به عملکرد مدیریت شهری افزایش و در کنار آن نقاط ضعفش کاهش داشته، حاصل زحمات و تلاش‌های تعامل جامعه دانشگاهی و مدیریت شهری است.

