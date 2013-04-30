انتظار ما از رافائل مفید بودن برای تیم ملی هندبال است

جلال کوزه‌گری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص معرفی دستیاران رافائل، سرمربی تیم ملی هندبال، اظهار داشت: در حال بررسی این موضوع هستیم و هنوز مشخص نیست که چه کسی به عنوان دستیار رافائل در تیم ملی هندبال ایران فعالیت خواهد کرد اما به زودی دستیاران او معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مربی خاصی را مد نظر نداریم اما دستیاران این مربی قطعا ایرانی خواهند بود، افزود: گزینه‌های موجود را بررسی خواهیم کرد و پس از آن دستیاران رافائل را معرفی می‌کنیم. سرمربی تیم ملی در حال حاضر بیشتر به دنبال مشاهده عملکرد بازیکنان است و می‌خواهد با بررسی عملکرد آنها به شناخت بیشتری دست پیدا کند.

رئیس فدراسیون هندبال در خصوص اظهارات یکی دو تن از کارشناسان هندبال مبنی بر اینکه رافائل، سرمربی جدید تیم ملی مانند یک هندوانه در بسته است،گفت: این دوستان باید خودشان در مورد صحبت‌هایشان توضیح بدهند اما اگر نظر ما نسبت به رافائل مثبت نبود؛ وی هم اکنون در این جایگاه قرار نداشت.

کوزه‌گری در پاسخ به این پرسش که انتظار شما از سرمربی جدید تیم ملی چیست؟ تصریح کرد: انتظار ما از او این است که برای تیم ملی هندبال ایران مفید باشد. پس از آن به مسائل دیگر از جمله رقابت‌های قهرمانی آسیا فکر خواهیم کرد.

وی در خصوص برگزاری زمان دومین اردوی تیم ملی و همچنین حضور لژیونرهای هندبال ایران، خاطرنشان کرد: اگر خدا بخواهد و مشکل خاصی رخ ندهد، بیستم اردیبهشت ماه دومین اردوی تیم ملی برپا خواهد شد. در مورد بازیکنانی که در خارج کشور بازی می‌کنند هم باید دید شرایط به چه صورت است. برای حضور آنها در تیم ملی به باشگاه هایشان دعوت نامه ارسال خواهیم کرد.