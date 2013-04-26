برای مبارزه با فساد اقتصادی «بگم، بگم» لازم نیست/اختصاصی شدن گروه صنعتی سایپا با پول دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در گردهمایی «مشق حماسه» در شهر کرمان گفت: امیدواریم حضور مردم در تمام عرصه‌ها با تبعیت از رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی آن گونه حماسه خلق کند که چشم طمع دشمنان از این کشور برگرفته شود و داشتن بصیرت، دقت در شرایط کنونی، حضور در میدان با تلاش و مجاهده برای انجام تکلیف زمینه‌های جدی برای خلق حماسه است.

وی بیان داشت: در مقایسه با مسلمانان صدر اسلام که ارتباط مستقیم با ائمه اطهار (ع) داشتند از این نعمت محروم هستیم اما امروز به لطف خداوند از نعمت‌های انقلاب اسلامی، نائب امام زمان (عج) ولایت مطلقه فقیه برخوردار هستیم به تعبیر رهبر عظیم انقلاب اگر به طریق مستقیم گام برداریم، اجر و ثواب ما بیش از مسلمانان صدر اسلام است.

وی افزود: خداوند با وعده خود ملت رشید ایران را آن گونه پروراند و چنان در میدان قرار داد که ملتی الگو برای جهانیان شد، اگر درست عمل کنیم و بر صراط حق باشیم، خیر و برکتی فراوان‌تر از مسلمانان صدر اسلام به ما می‌رسد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با توصیف شرایط کنونی با عنوان جهاد اکبر اذعان داشت: انقلاب اسلامی دوران‌های متعددی را پشت سر گذراند، هشت سال جنگ تحمیلی که جهاد اصغر نام گرفت و اکنون که در جهاد اکبر به سر می‌بریم به فرموده رهبر انقلاب با کار و تلاش در دوره جهاد اکبر به اجری فراتر از دوران جهاد اصغر می‌رسیم.

وی شناختن تکلیف و عمل به وظایف اصلی را ارزشمند خواند و گفت: درک درست از عملکرد و انجام تکالیف اهمیت بالایی دارد، همان طور که امام راحل آغاز این انقلاب عظیم در کشور را انجام تکلیف خود عنوان کردند و ما باید برای تکالیف خود قیام کنیم تا قیمت پیدا کنیم.

زاکانی خاطرنشان کرد: همان طور که شهدا با فداکاری‌های خود اجازه زندگی به ما را دادند، مسئولیت سنگینی برای پیگیری اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران داریم و باید بسنجیم که آیا میهمان انقلاب هستیم یا میزبان انقلاب.

وی بیان داشت: در 10 سال نخست این انقلاب تنش‌های مختلفی به واسطه توطئه‌ها و جنگ تحمیلی را متحمل شدیم، انتخابات پیش ‌رو به‌ دلیل تحولات گسترده در جامعه حائز اهمیت است در دوره سازندگی و دوره اصلاحات فارغ از خوب و بدی‌هایی که داشتند و نیز از سال 84 موج تحولات عظیمی در کشور حکم‌فرما شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: انتخابات آینده منشا تحولات عمیق است که باید نگاه فرصتی به انتخابات داشته باشیم. هر کدام از دولت‌های سازندگی و اصلاحات آسیب‌هایی را در حوزه‌های فرهنگ و سیاست به کشور وارد کردند و فرهنگی که طی هشت سال دفاع مقدس به دست آمده بود را با تبعیت از الگوهای نادرست غرب ضربه زدند و با نام آزادی استقلال کشور را لکه دار کردند.

وی با اشاره به شعارهای انقلابی دولت احمدی‌نژاد که موج جدیدی را در کشور آغاز کرد، ابراز داشت: رهبر انقلاب یکی از کارهای خوب این دولت را ممانعت از رسوخ غربی شدن به حوزه مدیریتی کشور دانستند، اما معتقدم اشکال این دولت عدم پایبندی به شعارهایی بود که مردم به واسطه آن آرای خود را به صندوق‌ها انداختند.

زاکانی عدم تبعیت درست از ولایت فقیه را ایراد سه دوره اخیر دولت ایران عنوان کرد و گفت: درک صحیح از وظایف دولت مسیر درست را نشان می‌داد، اما کارهایی را دنبال کردند که اصلا در حوزه آنها نبود.

وی افزود: امروز کشور نیاز به تحول اساسی برمبنای الگوی جامعه اسلامی و اسلام ناب دارد، امروز حل مشکلات اقتصادی فوریت کشور و مطالبه رهبری و مردم است، اما چرا دولت کارهای خود را رها کرده و به سفرهای خارجی و استانی می‌پردازد و به دنبال ایجاد التهاب در کشور است.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به شعار اصلی احمدی‌نژاد مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی ابراز داشت: جای تعجب است که وی توجهی به مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد به جای ایجاد آرامش به دنبال مسیری است که هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند در اردیبهشت سال 80 پیام هشت ماده‌ای رهبر انقلاب عمل نشد و اخیرا ایشان اعتراض کردند که بیاناتشان در مرحله شعار باقی ماند.

وی خاطرنشان کرد: این کارهای دولت هم جنس با رفتاری است که یکشنبه سیاه در مجلس اتفاق افتاد و رهبری آن را خیانت خواندند، چه خاصیتی دارد که نزدیک انتخابات اینگونه فضاسازی‌ها انجام شود و از طرفی در دستگاه اجرایی مطرح می‌شود که ارز مرجع به مواد غذایی و اقلام مورد نیاز داده نمی‌شود تا التهاب گرانی رخ دهد. به نظر می رسد سناریویی اتفاق افتاده است.

زاکانی ابراز داشت: اصولگرایی چارچوب مشخصی است که توجه به اصول آن اسباب پیشرفت جامعه است و هرکجا به اسلام و ارزش‌‌های آن توجه کردیم پیروز شدیم حتی آن جایی که جهان در مقابل ما ایستاده بود؛ پنجم اردیبهشت در طبس پیام جدی برای ما دارد که اگر اهل ایمان باشیم خداوند با قدرت خود به وعده هایش عمل می‌کند.

وی بخش عمده‌ای از مشکلات و آسیب‌های کشور را عملکرد ناشایست در داخل کشور دانست و گفت: از دشمنان به جز دشمنی انتظاری نیست، افرادی برای در قدرت ماندن حاضرند به انقلاب هر هزینه‌ای را تحمیل کنند.

این نماینده مجلس بخشی از گرانی‌ها و بازار ارز را ساختگی توصیف کرد که عده‌ای برای رسیدن به مقاصد خود به این وضع دامن می‌زنند و ابراز داشت: می‌خواهند انتخابات را سمت و شرایطی پیش ببرند تا بتوانند نامزد مورد نظر خود را عبور دهند.

وی افزود: جمعی از مخالفان نظام عده‌ای سابقه‌دار هستند که خالق فتنه 88 بودند و امروز سعی دارند تا از اشتباهات دولت برای تطهیر و معرفی خود به عنوان منجی استفاده کنند در جلسات خصوصی کمیته مجلس که با موسوی داشتیم به تقلبی نبودن انتخابات اعتراف کرد، اما گفت اگر به مردم بگویم از من عبور می‌کنند و 13 میلیون رأی را از دست می‌دهم.

زاکانی متذکر شد: امروز حساس‌ترین برهه از انقلاب است و مهمترین انتخابات را برای تحول اساسی کشور در پیش داریم و باید آن قدر به بلوغ فکری برسیم تا مخالفان اسباب تفرق را فراهم نکنند، باید با الگوی اسلامی مشکلات را با بهره‌گیری از اجتهاد مستمر و به کارگیری علم مبتنی بر ارزش‌ها برطرف کنیم.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سه گام را برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور معرفی کرد و گفت: گام اول مهار تورم، تثبیت قیمت‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها است، زیرا سیستمی برای نظارت صحیح وجود ندارد و پایه بعدی مبارزه با جدی با مفسدان اقتصادی برای شفافیت است.

وی درمورد نرم‌افزار طراحی شده توسط 150 نفر از بسیجیان دانشگاه تهران و ارائه آن به اداره گمرک اذعان داشت: امکانات این نرم‌افزار مانع از فساد اقتصادی می‌شود در برآورد نخست مشخص شد که سود حاصل از مالیات و گمرکات 30 هزار میلیارد تومان در سال است که سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان اعلام شد، مابقی آن چه شده است و چرا عده‌ای جلوی شفاف سازی در جامعه را می‌گیرند.

زاکانی تدبیر، دقت در منافع مردم، دقت در تبعیت درست از فرمایشات رهبر انقلاب را گمشده امروز و دیروز کشور عنوان کرد و گفت: برای مبارزه با مفسدان اقتصادی نیاز به هیاهو نیست، باید بی سر و صدا با افرادی که به قدرت نزدیک‌ترند و فساد ایجاد می‌کنند برخورد کرد و سپس به مردم گزارش داد، نیازی به «بگم، بگم» و شعار دادن هم نیست.

وی گام دوم از برنامه اصلاح اقتصاد را توجه به تولید و اشتغال بیان کرد و ابراز داشت: کسی که بخواهد عدالت را در جامعه ایجاد کند، نباید ریگی به کفش خود و اطرافیانش باشد. نکته مهم دیگر اینکه در کنار اهمیت تولید ملی توجه به توزیع ثروت و عدالت اجتماعی ضروری است.

این نماینده مجلس از صنعت خودروسازی و 800 هزار دستگاه تولید آن در سال گذشته سخن به میان آورد و گفت: ظرفیت تولید صنعت خودروسازی بالغ بر 2 میلیون دستگاه در سال است که برخی مسئولان برای هموار شدن مسیر دلخواه خود این صنعت را بر زمین می‌زنند و با پول دولت گروه صنعتی سایپا را اختصاصی می‌کنند و عده‌ای اجازه برخورد نمی‌دهند.

زاکانی با اشاره به اینکه اجرای درست هدفمندی یارانه‌ها آرزوی ملت ایران است، اذعان داشت: سال گذشته دولت برای هدفمندی یارانه‌ها 135 هزار میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد آورد که 66 هزار میلیارد تومان تصویب شد، 28 هزار میلیارد تومان از مردم و 14 هزار میلیارد تومان از بانک و دستگاه‌های دیگر قرض گرفت و یارانه‌ها را جاری ساخت که این نوع توزیع کردن ظلم به مردم است.

وی افزود: اگر برخی جلوی شفاف‌ سازی را نمی‌گرفتند از بخش‌های قاچاق، گمرک و موارد دیگر اعتبار بسیار خوبی برای مردم به دست می‌آمد که توان بیمه‌ کردن تمام ملت ایران به دست می‌آمد تا امکان جذب عناصر انسانی و اطمینان خاطر در کشور شکل بگیرد. بیمه ها می توانند آنقدر قدرتمند شوند که مردم را برای پیشگیری بیماریها کمک کنند و مثلا جزء شروط بیمه کردن، بازبینی 6 ماهه سلامت افراد باشد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: بسیاری بواسطه بیماری‌های ناعلاج به فقر مبتلا می‌شود در کشورهایی که کافر هستند که حسی به عدالت و ارزش‌های اجتماعی ندارند از باب نوعدوستی این موضوعات را حل می‌کنند. الان هم برخی دهک‌ها نیاز به خدمات خاص دارند و برخی نیاز به پول مستقیم دارند.

وی افزود: ما در جامعه اسلامی به طریق بهتری باید مشکلات را حل کنیم که نیاز به شفاف سازی تمام دهک‌های اجتماعی و نیازهای آنها داریم، اما عده‌ای نمی‌گذارند در این 9 سال حضور در مجلس مواردی را مشاهده کردم که باورکردنی نیست، اما موجب ناامیدی نباید شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: قطعا این انقلاب پیروز می‌شود، این وعده حتمی است و ما امتحان می‌شویم که نباید کوتاه بیاییم، وقتی مقام معظم رهبری از «أین عمار» سخن می‌گویند، تنها برای توصیف و بصیرت افزایی نیست و امروز مالک‌ها لازم است تا پرچمداری کنند.

وی ادامه داد: قانون اساسی منشوری است که عمل به آن رفع آلام و مشکلات جامعه را در پی دارد و ما بی توجه بودیم، گام سوم حرکت در مسیر فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و حرکت در مسیر توازن منطقه‌ای است هر شهر باید به اقتضا و موقعیت خود ساخته شود، ما کل هستیم و نباید نگاه جزئی داشته باشیم، تمام ملت ایران شریف هستند.

زاکانی طبق فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی اصلاح معضلات کشور را ظرف چهار پنج سال شدنی دانست و گفت: افراد شایسته و خردمند باید با نگاه عالمانه و کارشناسی‌ها از تمام ظرفیت ملت ایران استفاده کنند و باید ارزش‌های انقلاب را بدون تعارف بیان کنیم و کاستی‌ها را با تمام وجود رفع کنیم.

وی افزود: در انتخابات با حضور جدی باید حق را پیگیری کنیم و بدانیم که به لطف خداوند در هر صورت پیروز هستیم.