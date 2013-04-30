پاییز بهترین زمان برای اکران "ابرهای ارغوانی"

محمود فلاح تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که پاییز بهترین زمان برای اکران فیلم سینمایی "ابرهای ارغوانی" است، گفت: هنوز پروانه نمایش "ابرهای ارغوانی" به کارگردانی سیامک شایقی صادر نشده است اما طی چند روز آینده پروانه نمایش این فیلم به دست ما خواهد رسید.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی را برای اکران این فیلم سینمای پیشنهاد می‌دهد، توضیح داد: متاسفانه پیشنهاد تهیه‌کننده و یا کارگردان فیلم شرط اول در اکران عمومی نیست و این سینماداران هستند که تصمیم می گیرند فیلم را در چه زمانی اکران کنند.

فلاح ادامه داد: با توجه به اینکه خرداد ماه نزدیک است و کم کم به فضای انتخابات نزدیک می‌شویم، زمان مناسبی برای اکران فیلم نیست و ترجیح می‌دهم "ابرهای ارغوانی" را برای اکران پاییزی نگه دارم.

وی در پایان گفت: تا امروز که پیشنهادی از سوی شورای پروانه نمایش برای تغییر نسخه ارائه شده از این فیلم داده نشده و به احتمال زیاد همان نسخه به نمایش درآمده از "ابرهای ارغوانی" در جشنواره فیلم فجر، اکران خواهد شد.

"ابرهای ارغوانی" ماجرای دختری را روایت می کند که برای گریز از ازدواج اجباری از شهرستان به تهران می آید. در این فیلم بازیگرانی چون حسین یاری، هانیه توسلی، بهناز جعفری، شبنم مقدمی، شیرین یزدان بخش، امید روحانی و رویا تیموریان حضور دارند.

از دیگر عوامل این فیلم می توان به نویسنده و کارگردان: سیامک شایقی، تهیه کننده: محمود فلاح، مجری طرح: رزیتا فرنودی، مدیر فیلمبرداری: غلامرضا آزادی اشاره کرد.