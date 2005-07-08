زنبور دار قمي رتبه اول جشنواره عسل و گياهان دارويي كشور را به دست آورد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان قم علي عباسي از استان قم به عنوان موفق‌ترين توليد كننده عسل در اولين جشنواره سراسري و نمايشگاه عسل و گياهان دارويي كشور، انتخاب شده و جايزه و تنديس اين جشنواره را دريافت كرد.

اين گزارش مي‌افزايد: در اين جشنواره كه در اروميه برگزار شد، نمونه‌هاي عسل 42 توليد كننده از 16 استان شركت داشتند كه 10 توليد كننده عسل به عنوان برترين توليد كنندگان معرفي شدند.

در بخش نمايشگاه جشنواره، مديريت غرفه ترويج و نظام‌هاي بهره‌برداري سازمان جهاد كشاورزي استان قم از ميان 8 استان كشور به رتبه اول دست يافت و علاوه بر آن مقاله مهندس عدناني از كارشناسان بخش تحقيقات اين سازمان به صورت پوستر در جشنواره ارائه گرديد.