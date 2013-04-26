دوره استعدادیابی مربیگری فوتبال در قم آغاز شد

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در سال جدید با جدید پیگیر برگزاری دوره های آموزشی این رشته ورزشی در هر دو بخش داوری و مربیگری نظیر استعدادیابی مربیگری فوتبال در قم خواهیم بود، اظهار داشت: این دوره با استقبال بسیار قابل توجه مربیان همراه بوده است و قطعا در ادامه تلاش برای توسعه فوتبال و برخورداری از دانش روز این رشته ورزشی، دوره های بعدی نیز که جزو مهمترین برنامه‌های آموزشی این هیئت به شمار می‌رود، مورد استقبال قرار خواهد گرفت.



وی یاد آور شد: با حمایت از برنامه های کمیته آموزش و مربیان، هدف اصلی هیئت فوتبال استان قم این است که در هر بخش به صورت علمی بر دانش و آگاهی مربیان فوتبال استان افزوده و ان‌شاءالله از این طریق در مسیر رشد و پیشرفت بیش از پیش فوتبال قم گام برداریم.



رئیس هیئت فوتبال استان قم افزود: فوتبال قم در مسیر رشد و پیشرفت نیاز دارد که از دانش و علوم پیشرفته فوتبال دنیا برخوردار باشد و در شرایطی که ایران یکی از قدرت های فوتبال آسیا به شمار می رود، ما نیز تلاش می کنیم یکی از استان های موفق فوتبال کشور باشیم.



وی یاد آور شد: دوره یا کلاس استعداديابي مربيگري فوتبال ويژه آقايان از امروز جمعه ششم ارديبهشت ماه در سالن اجتماعات مجموعه ورزشي تختي قم آغاز شد و امیدوار هستیم که برگزاری چنین کلاس ها یا دوره هایی سبب شود تا فوتبال قم خیلی زود به جایگاه های بالایی در فوتبال کشور برسد.



رئیس هیئت فوتبال استان قم عنوان داشت: کلاس هاي مربيگري فوتبال را که واحد آموزش و مربيان هیئت فوتبال براي سال جاري در نظر گرفته است با اين دوره استعداديابي مربيگري فوتبال که با عنوان دوره مربیگری درجه D نام نهاده شده، استارت خورد.



وی ابراز داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در کمیته مربیان و آموزش هیئت فوتبال، اين کلاس از امروز جمعه ششم ارديبهشت ماه آغاز مي شود و تا نهم ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت تا گام بلندی در راستای توسعه فوتبال قم برداریم.



بهرامی با اشاره به میزبان برگزاری این دوره اظهار داشت: مجموعه ورزشی تختي قم ميزبان اين دوره آموزش مربيگري است و مدرس آن رضا کردي مدرس رسمي کنفدراسيون فوتبال آسيا و فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران مي باشد، ضمن اینکه شرکت کنندگان در اين دوره به صورت تئوري و عملي اصول مربيگري فوتبال را فرا خواهند گرفت.