شورای شهرها نباید جای سیاست بازی باشد/ کسانی که قصد فتنه گری دارند رد صلاحیت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه تبریز اظهار داشت: شوراها نیازمند افراد متعهد و دلسوزی هستند، به همین دلیل کسانی که می خواهند شوراها را به سمت مسائل سیاسی بکشانند باید از صحنه انتخابات حذف شوند.

وی ادامه داد: هم اکنون دیده می شود کسانی برای این انتخابات ثبت نام کرده اند که می خواهند با فتنه گیری های خود کار شورا را مختل کرده و همانند سال 76 که برخی افراد شعار توسعه سیاسی سر دادند، کار نظام را مختل کنند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه نباید در شوراها مسائل قومیت گرایانه مطرح شود اظهار داشت: افرادی که برای این امر کاندید شده اند باید به دور از هرگونه تعصب و فقط برای حل مشکلات شهر و روستا تمام تلاش خود را انجام دهند.

وی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: شورای نگهبان باید با قاطعیت هرچه تمام و با رعایت قانون فقط صلاحیت کسانی را تایید کند که ولایت مدار و بصیر باشند و در تمامی جریانات پشتیبان رهبر بوده و اوامر ایشان را اطاعت کنند.

آیت الله شبستری همچنین با اشاره به در پیش بودن سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلم گفت: این معلم وارسته توانسته بود در بین تمامی اقشار جامعه و به خصوص در میان دانشجویان نقش موثری را ایفا کند و دانشگاه را از مکاتب اشتباهی که در آن زمان داشتند دور نگه دارد.