میرا منون اولین جایزه نورا افرون را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترتینمنت ویکلی، میرا منون سازنده فیلم "Farah Goes Bang" که از بین هشت فیلمساز انتخاب شد، به خاطر "کار و استعدادی که روحیه و دیدگاه کارگردان و نویسنده افسانهای را پدیدار میکند" برنده جایزه 25 هزار دلاری شد. این جایزه توسط یکی از پایهگذاران فستیوال ترایبکا یعنی جین روزنتال و مدیر مجله ووگ سلی سینگر به او اهدا میشود.
فیلم "Farah Goes Bang" اولین تجربه کارگردانی و نویسندگی منون است و داستان یک فرد 20 ساله را دنبال میکند که وارد کمپین رییسجمهوری 2004 کری می شود به این امید که این کار برایش فرصت های جدید بسیاری را به ارمغان بیاورد.
روزنتال درباره منون گفت: ما بسیار هیجان زدهایم که می توانیم از فیلم میرا با اهدای این جایزه خاص تقدیر کنیم. او برداشتی هوشمندانه از داستان دوستی، احساس و سیاست داشته و من بسیار خوشحالم که می توانم میراث نورا را از طریق این جایزه و تشویق زنان برای ساخت فیلم های بیشتر حفظ کنم.
منون خودش در اینباره گفت: من همیشه به عنوان یک فیلمساز از کارهای نورا الهام گرفتم. او به ما نشان میداد که چگونه درد و رنج را تبدیل به خنده و شادی کنیم. او به من و خیلی از فیلمسازان دیگر چیزهای زیادی یاد داد. ترایبکا تجربه بسیار به یاد ماندنی بوده و آن را همیشه به یاد خواهم داشت.
افرون 26 ژوئن 2012 بر اثر ذات الریه درگذشت. او سال 1990 برای نوشتن بهترین فیلمنامه غیراقتباسی برای فیلم "وقتی که هری سالی را دید" نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود. فیلم های به یادماندنی دیگر او شامل "بی خواب در سیاتل"، "شما نامه دارید" و "جولی و جولیا" میشوند.
