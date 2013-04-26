روغن به اندازه كافي در بازار موجود است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رادمرد افزود: از هفته هاي گذشته از طريق انجمن صنفي توليدكنندگان روغن، بازرسان معين در كارخانه ها گذاشتيم و كالاهاي موجود و توليدي و مواد خام مخازن را مورد رصد و پايش قرار داديم.

وي اظهارداشت: اكنون سازمان حمايت همه نيروهاي خود را در مبادي ورودي كشور و كارخانجات توليدي به ويژه در كارخانه هاي روغن نباتي و شكر به كار گرفته است و بر توزيع كالا نظارت دارد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش برنج تجربه خوبي كسب كرديم و وقتي قيمت آن از ارز مرجع به مبادله اي تبديل و شوك قيمتي ايجادشد، صف طولاني براي خريد آن تشكيل شد، اما براي روغن چنين اتفاقي نيفتاد.



وي افزود: ما در خصوص روغن،‌ كالا به اندازه كافي در شبكه توزيع كرديم و براي بعد از آن يعني توزيع در شبكه با قيمت جديد هم برنامه داشتيم و كارخانه ها به خوبي همراهي كردند و مشكلي از اين نظر وجود ندارد.