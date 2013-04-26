1 کشته و 16 زخمی در انفجار مسجدی در بغداد/2 انفجار همزمان در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که یک بمب در مسیر گشتی نیروهای پلیس در استان دیاله که حامل سربازان عراقی بود منفجر شد. به میزان تلفات این انفجار اشاره ای نشده است.

از سوی دیگر سومریه نیوز در خبری فوری گزارش داد که انفجار بمب در جنوب بغداد یک کشته و 16 زخمی برجا گذاشته است. این بمب در داخل مسجد در منطقه "البیاع" واقع در جنوب بغداد و هنگام ظهر منفجر شد.

خبر دیگر اینکه یک منبع پلیس در استان نینوا امروز اعلام کرد که حوالی ظهر 2 بمب به طور همزمان در جنوب موصل منفجر شد. این منبع افزود: بر اثر انفجار این بمب ها در منطقه "وادی حجر" 4 افسر و نیروی پلیس و نیز 4 غیر نظامی زخمی شدند.

همچنین به گفته یک منبع نظامی در استان نینوا، در منطقه "حمام العلیل" در جنوب موصل منع آمد و شد خودروها و افراد اعلام شده است. این تصمیم در پی درگیری های پراکنده میان نیروهای ارتش عراق و افراد مسلح در این منطقه که صبح امروز انجام شد اتخاذ شده است.