به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، دیشب در مراسم معرفی برندگان این دوره از جشنواره ترایبکا، "موشک" که درباره یک خانواده آواره در لائوس است جایزه 25 هزار دلاری بخش داستانی را از آن خودش کرد.

"تیم قاتل" فیلمی از دان کراس از آمریکا به عنوان بهترین فیلم مستند شناخته شد و یک جایزه نقدی 25 هزار دلاری دریافت کرد.

دیگر برندگان این جشنواره به این ترتیب اعلام شدند:

بهترین بازیگر مرد: سیتیپون دیساموئه بازیگر فیلم "تیم قاتل". از فیلم "از درهای بسته دور شو" به کارگردانی سام فلایشنر از آمریکا نیز تجلیل شد.

بهترین بازیگر زن: جایزه بهترین بازیگر زن هم به ویرل بائتنز برای "چرخه از کار افتاده شکسته" به کارگردانی فلیکس فن گرنینگن از بلژیک و هلند رسید. این فیلم برنده جایزه بهترین فیلمنامه هم شد.

جایزه بهترین فیلمبرداری: ماریوس ماتزو گالبراندسن برای فیلم "پیش از برف" به کارگردانی هاشم زمان از نروژ، آلمان و کردستان عراق به عنوان برنده این بخش انتخاب شد.

بهترین کارگردان جدید: در این بخش امانوئل هاس-دسماریاس از کانادا با فیلم "سفید شور" انتخاب شد و ازامیر بیگ آذین کارگردان قزاقستانی برای "درس‌ های هارمونی" که با همکاری مشترک آلمان و فرانسه ساخته شده، تقدیر شد.

در بخش مسابقه مستند سینمای جهان، "اکسیانا" ساخته شان دان تقدیر شد و در این بخش جایزه بهترین مستند ساز به کارگردان آن تعلق گرفت.

"شبکاری به ستاره‌ ها تعلق دارد" ساخته ادواردو پونتی نیز جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی را برد و جایزه بهترین مستند کوتاه به "مربی" به کارگردانی بس کارگمن رسید.

امسال در هر بخش فیلم داستانی و فیلم مستند 12 اثر در بخش رقابتی شرکت کرده بودند.

به این ترتیب فیلم ایرانی "تابور" ساخته وحید وکیلی‌فر که در بخش دیدگاه ها نامزد شده بود موفق به کسب جایزه ای نشد. فیلم "سنگ صبور" ساخته عتیق رحیمی نیز جایزه‌ای دریافت نکرد.

جشنواره ترایبکا تا 28 آوریل به کار خود ادامه می دهد.