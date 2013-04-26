لاله های گچسر امسال زودتر شکفتند/ درهای باغ لاله ها از 9 اردیبهشت باز می شود

محسن محمدی سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افتتاح پانزدهمین جشنواره باغ لاله ها زودتر از هر سال محقق می شود و در این راستا نیز جلسات متعدد به منظور برگزاری هر چه باشکوهتر پانزدهمین جشنواره لاله های امسال برگزار شده و ما حصل این جلسات هماهنگی های لازم با ادارات ذیربط اعم از اداره راه جهت پاکسازی جاده و پارکینگ ، استقرار نیروهای کلانتریها و پلیس راه به منظور برقراری امنیت بوده است.

وی افزود: همچنین اینترنت پرسرعت نیز توسط مخابرات برای انعکاس اخبار این جشنواره فراهم شده است.

این مسئول تصریح کرد: از تاریخ هشت اردیبهشت ماه سال جاری جشنواره باغ لاله ها افتتاح و 9 اردیبهشت ماه اولین روز بازگشایی آن می باشد و عموم مردم می توانند از این باغ زیبا بازدید به عمل آورند.

محمدی همچنین ادامه داد: اداره کل گردشگری تولیت برگزاری این جشنواره را به شرکت خصوصی تاچ به مدیرعاملی آقای باقری سپرد و اطلاع رسانی این جشنواره در مسیر جاده چالوس و سطح شهر نیز توسط شرکت مذکور انجام می گردد.

بخشدار آسارا یادآور شد: علاقه مندان می توانند در ایام هفته از ساعت 9 صبح تا 18 و در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 13 از پانزدهمین جشنواره باغ لاله ها بازدید کنند.

وی به برنامه های جانبی جشنواره باغ لاله ها اشاره کرد و گفت: با توجه به درپیش بودن ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) اردوها و برنامه های متعددی توسط ادارات در این مکان صورت می گیرد.

محمدی سیرایی در خاتمه سخنان خود یادآور شد: پیش بینی می شود بازدید از جشنواره باغ لاله ها امسال نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت و همچنین تاریخ خاتمه این نمایشگاه 20 اردیبهشت ماه است ضمن اینکه از علاقه مندان و بازدیدکنندگان از جشنواره باغ لاله ها پذیرایی به عمل خواهد آمد.

شایان ذکر است آمار بازدیدکنندگان از چهاردهمین جشنواره باغ لاله ها در اردیبهشت 91 ، 520 هزار نفر بوده است.