فعالیت های قرآنی در جامعه نیازمند ساماندهی است

حجت الاسلام محمد علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افراط و تفریط ها در انجام امور زیاد است که باید از آن دوری کنیم، ادامه داد: باید مراعات همگان را داشته و هر فردی به اندازه توان خود تکلیف دارد.

امام جمعه آمل با تاکید بر این که موازنه و دقت از امور مهمی است که باید در کارهای خود از آن بهره مند شویم، گفت: باید از تجربیات بزرگان در تمام امور استفاده شده و این تجارب ارزنده در اختیار نسل جوان جامعه قرار گیرد.

رحمانی، بر پیروی و الگوگیری از سبک زندگی اسلامی در تمام ابعاد و برنامه های زندگی افراد تاکید کرد و یادآورشد: اگر هر فردی وظیفه اش را به درستی انجام دهد مشکلات و نارسایی ها در کشور نیز کم خواهد شد وهمه افراد به حق خود قانع خواهند بود.

وی افزود: البته اقدام های خوبی از سوی بزرگان ومراجع دین در راستای انتقال درست کلام وحی و نورانی قرآنی در جامعه انجام و سبب حفظ آن شد.

امام جمعه آمل با اشاره این که توسل به مفاهیم قرآنی سبب سعادت انسان در هر جامعه ای می شود، ادامه داد: برپایی محافل و هیئات قرآنی از فعالیت های ارزنده در کشور است که باید توجه ویژه ای به آن شود.

رحمانی با بیان این که قرآن کریم در تمام وجود ما نهادینه شود، تصریح کرد: اگر انسان قرآنی نباشد، حیات او معنا ندارد و باید از تعالیم نوربخش قرآن کریم در برنامه های زندگی خود استفاده درستی داشته باشد.

وی ادامه داد: کاری که با تقرب الی الله انجام شود از ثواب ارزنده ای برخوردار است که باید تمام اعمال ما درصدد کسب رضایت خداوند منان باشد.