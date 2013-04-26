فیلمهای پرفروش ایرانی، کپی برداری از فیلمهای خارجی است/نقش منفی را همیشه دوست داشتم

شراره رخام در حاشیه تهیه تله فیلم "پیش گوییهای مرد آبانی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شرایط امروز باید حجم تولیدات آثار سینمایی کشور افزایش پیدا کند.

وی بیان داشت: در شرایطی که کانالهای ماهواره ای در ساعات فراغت خانواده های ایرانی نسبت به پخش سلسله وار سریالهای مختلف اقدام می کنند، طبیعی است که مخاطب ایرانی برای دیدن این فیلمها مقابل تلویزیون میخکوب شود.

رخام اضافه کرد: از این رو، باید برای تولید فیلمهای ایرانی تلاش کرد، یکی از ویژگیهای سریالها درگیر ساختن خانواده ها به رخدادهای چنین مجموعه هایی است، اگر کانالهایی مختص پخش سریال در شبکه های ایرانی راه اندازی شود می توان مخاطب را به دیدن تولیدات داخلی ترغیب کرد.

فیلمنامه، مشکل سینمای ایران

وی نیز به مانند بسیاری دیگر از هنرمندان ایرانی مشکل سینمای کشورمان را فیلمنامه خواند و تصریح کرد: در حال حاضر فیلمنامه نویسان خوب ایرانی انگشت شمار هستند.

این بازیگر برجسته سینما و تئاتر کشور ادامه داد: همان چند فیلم پرفروش در گیشه سینماهای کشورمان نیز کپی برداری و یا به نوعی ورژن ایرانی آثار خارجی بودند.

وی بازی در نقش منفی فیلم را علاقه همیشگی خود بیان کرد و افزود: کار هنری خود را با نقش منفی شروع کردم و بازی در این نقش را همیشه دوست داشتم.

رخام با اشاره به نقش خود در مجموعه طنز پیش گوییهای مرد آبانی، بیان داشت: نقش من در این سریال دختری عاشق خاستگارش است که به دلیل برخی اعتقادات مادر خود به نحوی او را از دست می دهد، اما طی جریاناتی برخوردی مجدد به وی دارد.