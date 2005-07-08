استان قم به رتبه دهم صنعتي در بين استانهاي كشور ارتقا مي يابد

غلامحسين احدي رييس سازمان صنايع و معادن استان قم در گفت و گو با خبرنگار مهر در قم افزود: صنعت قم استعداد بالقوه فراواني دارد و به زودي مي‌تواند جايگاه مناسب‌تري در كشور كسب كند.

وي با اشاره به ارتقاء رتبه صنعتي قم طي سال‌هاي گذشته گفت: رتبه قم طي 8 سال از هجدهم به پانزدهم ارتقاء پيدا كرده است و با رفع مشكلات سرمايه‌گذاري، استان قم مي‌تواند تا پايان برنامه چهارم به رتبه دهم دست يابد.

احدي با اشاره به اختصاص 20 ميليون متر مكعب آب ورودي طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز به قم به صنعت استان، گفت: با به ثمر رسيدن طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز شاهد تحول چشمگيري در صنعت استان خواهيم بود.

وي با اشاره به كاهش امكان سرمايه‌گذاري در تهران افزود: صنعت استان با توجه به استعدادها و موقعيت‌ خاصي كه دارد مي‌تواند از اين امكان استفاده كند و سرمايه‌گذاري‌هايي كه تا پيش از اين روانه تهران مي‌شد را جذب كند.

رييس سازمان صنايع و معادن استان با بيان اين‌كه 90 درصد صنايع استان، صنايع كوچك هستند افزود: اين صنايع خوشه‌اي به راحتي قابل افزايش‌اند و سهم به سزايي در ارتقاء صنعت استان دارند.