وهابيت و استكبار جهاني قصد در منحرف كردن جوانان ما را دارند/30 هزار شبهه از سوي وهابيون براي منحرف كردن جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به شخصيت والاي شهيد مطهري و گراميداشت مقام معلم گفت: شهید مطهری شخصیت بزرگی بود كه آثارش هم اكنون به 30 زبان زنده دنيا ترجمه شده است.

وي افزود: اين شهيد بزرگوار معلمي برجسته و از مدافعان سرسخت اسلام بود.

آيت الله علما تصريح كرد: معلمان ما بايد با تاسي از شخصيت شهيد مطهري همواره ژاسخگوي سوالات و شبهات دانش اموزان و دانش جويان باشند و اين نقش آنان را بسيار تاثير گذار و سنگين مي كند.

امام جمعه كرمانشاه در بخش ديگر از سخنانش به اقدامات غربي ها در ايجاد شبهات بين مردم و خصوصا جوانان گفت: غربي ها و شاخه هايي از آنها به نام وهابيون قصد در ترويج و شبهه فكني بين مردم داشته و تاكنون و با فعاليت هايي كه كرده اند 30 هزار شبهه را براي منحرف كردن جوانان ماايجاد كرده اند.

آيت الله علما تاكيد كرد: با توجه به اين اقدامات نقش معلمان و اساتيد بسيار سنگين تر شده و بايد چون معلم برجسته و شهيد بزرگوار مطهري از ايجاد و ترويج اين شبهات جلوگيري كنند.

وي نقش مدارس و دانشگاه ها را بسيار تاثير گذار در امر تربيت عنوان كرد و گفت: اين مراكز با بهره گيري از افرادي در كسوت معلمي و استادي اقدام به تربيت جوانان و آينده سازان اين مملكت مي كند و از زحمت كش ترين افراد در اين وادي هستند.

وي افزود: در جهت بزرگداشت اين عزيزان روزي به نام معلم تعيين شده كه تنها يك روز نمادين نيست و در واقع در اين روز علم و تربيت مورد قدرداني قرار مي گيرد و معلمان و اساتيد به عنوان مروجين و ناشرين اين دو مورد تقديرند.

آيت الله علما در بخش ديگر بصيرت و بيداري ملت ايران را خاري بر چشم دشمنان دانست و گفت: هم اكنون دشمنان ملت ايران به خاطر بصيرت و اگاهي كنوني اين ملت با ملت ايران دست به كينه توزي مي زنند لذا ملت ايران نيز بايد در جهت ارتقا موارد ذكر شده تلاش كرده و دشمنان را مايوس كند.

خطيب جمعه كرمانشاه هم چنين بر علم آموزي و ژيشرفت مسائل علمي به عنوان ابز ار شكست دشمنان تاكيد كرد.

وي در بخش ديگر به روز شورا اشاره كرد و گفت: نهم ارديبهشت مصادف با روز شورا است و شوراها به عنوان خدمتگزاران اين مردم بايد خدمات خود را اطلاع رساني كنند.

وي هم چنين به 10 ارديبهشت كه مصادف با روز ملي خليج فارس است اشاره كرد و گفت: خليج فارس خليجي هميشه فارس بوده كه نامش ريشه تاريخي چند هزار ساله دارد.

امام جمعه كرمانشاه هم چنين به ميلاد حضرت زهرا (س) اشاره كرد و گفت: حضرت زهرا (س) الگوي به تمام معناي بشريت است كه بايد همواره بايد از تفكرات و عقايدش در تمام زندگي بهرگرفته و از انها فاصله نگريم.

وي هم چنين به 11 ارديبهشت كه مصادف با سالروز امام خميني (ره) و روز كار و كارگر است اشاره كرد و گفت: كارگران و كارفرمايان از مهمترين افراد در صحنه هاي مختلف هستند و ايران اسلامي هم اكنون به لطف اين افراد توانسته است به پيشرفت ها و توانمندي هاي بالايي دست يابد.

نماينده ولي فقيه و امام جمعه كرمانشاه در پايان به شعار امسال و فرمايشات مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: نامگذاري اين سال به اين عناوين همت دوچندان مردم را در اين صحنه ها رسانده و مردم انقلابي ايران بايد چون گذشته به خلق اين حماسه ها اقدام كنند.

