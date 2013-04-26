نقد منصفانه با تجسس در زندگی خصوصی و تهمت متفاوت است/ دروغ جو جامعه را پر تنش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد حسینی که پیش از خطبه های نماز جمعه ورامین سخن می گفت، افزود: شوراها جایگاه والایی دارند و به همین دلیل افرادی که برای حضور در این جایگاه نامزد می شوند باید شأن این جایگاه را داشته باشند.

وی تصریح کرد: مردم به سوابق افراد، تعهد افراد و صلاحیتهای آنها توجه ویژه کنند و بعد رأی دهند، جایگاه شورا بسیار مهم است و افراد مهم را باید برای این جایگاه در نظر گرفت.

نامزدهای انتخاباتی باید برنامه های واقعی و شدنی را ارائه دهند

رئیس شورای اسلامی شهرستان ورامین ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی باید برنامه های واقعی و شدنی را ارائه دهند، برنامه های خود را برای مردم شفاف سازند، برخی نامزدها برای کسب رأی بیشتر سعی در دروغ پردازی علیه رقبا و افشای رازهای آنها می کنند.

وی تأکید کرد: نامزدها از این امر بپرهیزید، فرد با تقوا اهل تهمت و غیبت نیست، برخی نامزدها می آیند باند تخریب تشکیل می دهند و می خواهند با له کردن دیگران خود را ارتقا دهند که این امر صحیح نیست و این همه آیات و روایات در نهی تجسس در زندگی خصوصی افراد وجود دارد و نامزدهای انتخاباتی باید از تجسس در زندگی خصوصی رقبا و افشای راز آنها پرهیز کنند.

دروغ جو جامعه را پر تنش می کند

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: نقد منصفانه با تجسس در زندگی خصوصی و تهمت متفاوت است، نقد منصفانه بسیار سازنده و باعث پیشرفت می شود، دروغ جو جامعه را پر تنش می کند، بدانید هر سخنی که اتحاد مردم را نشانه برود از روی بی تقوایی، دارای منافع شخصی و منافقانه است.

وی عنوان داشت: خالی نکردن صحنه انتخابات وظیفه نخبگان است و نباید صحنه را خالی گذاشت، افراد زیادی احساس وظیفه می کنند و به میدان می آیند، خوب مردم نیز به راحتی می توانند اصلح را از میان آنها انتخاب کنند.