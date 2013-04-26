اعضای شوراهای اسلامی با عملکرد خود جایگاه شوراها را در نظام اسلامی حراست می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام عبدالعلی استیری در خطبه ‏های نماز جمعه این هفته فیروزکوه اظهار داشت: در اسلام و آموزه‏ های ناب اسلامی بارها و بارها نسبت به مسئله شور و مشورت تأکید شده است.

وی با بیان اینکه مسئله شوراها یکی از مسائل اساسی در نظام مقدس اسلامی است بیان داشت: اعضای شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها با عملکرد مناسبی که از خود در عرصه مدیریت شهری و روستایی نشان می ‏دهند، جایگاه شوراها را در نظام اسلامی حفظ و حراست می کنند.

امام جمعه فیروزکوه ادامه داد: خداوند به پیامبر(ص) می‏ فرمایند "وشاورهم فی الامر" که دو نکته اصلی و اساسی در این آیه نهفته که نخستین آن، تصمیم‏ گیری و مشورت بر مدار حق و راستی است، اجرایی کردن تصمیم با توکل بر خدا نکته دومی است که از این آیه شریفه مستفاد می ‏شود و باید مورد توجه اعضای شوراهای اسلامی قرار داشته باشد.

اگر اعضای شوراهای اسلامی در تصمیم گیریها عادلانه عمل کنند پیروز می شوند

وی عنوان داشت: اگر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در تصمیم گیریهای خود عادلانه و بر اساس حق و توکل بر خدا عمل کنند، قطعاً پیروز خواهند شد و رضایت آحاد مردم را جلب خواهند کرد، گاهی تصمیم‏ گیریهای خوبی انجام می ‏شود، اما آن طور که باید در اجرا خوب عمل نمی ‏شود و ناقص است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بدانند و آگاه باشند که اگر مردم در سالهای گذشته به آنها اطمینان پیدا نکردند، در این مسئولیت خطیر مردود شده‏اند بهتر است کاندیداها از ابتدای امر سعی کنند تا اطمینان مردم را در مسائل مختلف عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و... جلب کنند تا هم در پیشگاه مردم و بالاتر از آن در درگاه خداوند متعال کارنامه قبولی بگیرند.