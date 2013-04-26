اعضای شوراهای اسلامی با عملکرد خود جایگاه شوراها را در نظام اسلامی حراست می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی استیری در خطبه های نماز جمعه این هفته فیروزکوه اظهار داشت: در اسلام و آموزه های ناب اسلامی بارها و بارها نسبت به مسئله شور و مشورت تأکید شده است.
وی با بیان اینکه مسئله شوراها یکی از مسائل اساسی در نظام مقدس اسلامی است بیان داشت: اعضای شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها با عملکرد مناسبی که از خود در عرصه مدیریت شهری و روستایی نشان می دهند، جایگاه شوراها را در نظام اسلامی حفظ و حراست می کنند.
امام جمعه فیروزکوه ادامه داد: خداوند به پیامبر(ص) می فرمایند "وشاورهم فی الامر" که دو نکته اصلی و اساسی در این آیه نهفته که نخستین آن، تصمیم گیری و مشورت بر مدار حق و راستی است، اجرایی کردن تصمیم با توکل بر خدا نکته دومی است که از این آیه شریفه مستفاد می شود و باید مورد توجه اعضای شوراهای اسلامی قرار داشته باشد.
اگر اعضای شوراهای اسلامی در تصمیم گیریها عادلانه عمل کنند پیروز می شوند
وی عنوان داشت: اگر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در تصمیم گیریهای خود عادلانه و بر اساس حق و توکل بر خدا عمل کنند، قطعاً پیروز خواهند شد و رضایت آحاد مردم را جلب خواهند کرد، گاهی تصمیم گیریهای خوبی انجام می شود، اما آن طور که باید در اجرا خوب عمل نمی شود و ناقص است.
نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بدانند و آگاه باشند که اگر مردم در سالهای گذشته به آنها اطمینان پیدا نکردند، در این مسئولیت خطیر مردود شدهاند بهتر است کاندیداها از ابتدای امر سعی کنند تا اطمینان مردم را در مسائل مختلف عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و... جلب کنند تا هم در پیشگاه مردم و بالاتر از آن در درگاه خداوند متعال کارنامه قبولی بگیرند.
نظر شما