آيين نامه شيو ه قيمت گذاري و چگونگي پرداخت قيمت سهام تصويب شد

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، بر اساس اين مصوبه كه به استناد ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تهيه شده است ، سهام شركت هاي دولتي پس از تعيين قيمت پايه ، توسط شركت هاي مادر تخصصي به طور وكالتي به سازمان خصوصي سازي واگذار خواهد شد تا پس از طي مراحل قانوني از طريق بورس يا مزايده به فروش برسد.

بر اساس اين گزارش ، قيمت پايه سهام شركت هايي كه در بورس اوراق بهادار براي اولين بارعرضه مي شوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعيين خواهد شد.

همچنين حداقل قيمت پايه سهام شركت هايي كه در زمان تصويب آيين نامه ياد شده در بورس اوراق بهادار خريد و فروش مي شوند و قيمت آنها در تابلوي سهام بورس درج مي شود برابر با آخرين قيمت ثبت شده تابلو در روز قبل از عرضه سهام خواهد بود.

همچنين بر اساس ماده 4 مصوبه ياد شده قيمت پايه سهام شركت هاي سودده از تقسيم سود خالص قبل از ماليات " بر " نرخ بازده سرمايه گذاري " و با توجه به عوامل موثر در تعديل سود شركت و همچنين تاثير عوامل جانبي كه قيمت پايه سهام شركت را تعديل مي كند، تعيين مي شود.

براساس اين گزارش ، قيمت پايه سهام ساير شركت ها نيز با توجه به شرايط خاص هر يك از آنها حسب مورد با پيشنهاد شركت مادر تخصصي و تاييد هيات عالي واگذاري تعيين مي شود. تعيين قيمت اين شركت ها نيز توسط شركت مادر تخصصي و بر اساس ارزش روز خالص دارايي هاي شركت يا تنزيل خالص جريان وجوه نقد شركت در ده سال آينده و يا ارزش اسمي سهام تعيين مي شود.