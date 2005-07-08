آيين نامه اجرايي 16 درصدي نرخ سود بانكي به بانك ها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، براساس اين آيين‌ نامه، نحوه اعمال اين نرخ در خصوص بخش كشاورزي به اين ترتيب است كه 5/13 درصد از سود متعلقه از دريافت‌ كننده تسهيلات اخذ شده و 5/2 درصد بقيه از طريق تامين مابه‌التفاوت نرخ سود بخش كشاورزي از سوي دولت منظور مي‌شود.

همچنين يك درصد از نرخ سود تسهيلات بانكي بخش صنعت و معدن از سوي دولت منظور و مابقي (15 درصد) از مشتري اخذ مي‌ شود.

براساس اين آيين ‌نامه، نرخ سود تسهيلات در بخشهاي ساختمان و مسكن نيز16 در سال است ضمن آنكه نرخ سود در بخش صادرات 14 درصد بوده و دو درصد مابه ‌التفاوت نرخ سود از دولت دريافت مي ‌شود.

حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش خدمات و بازرگاني نيز از 21 درصد در سال 83 به 16 درصد در سال جاري كاهش مي‌ يابد.

اين آيين ‌نامه آمده است: با توجه به اينكه تسهيلات اعطايي در بخش بازرگاني در طول سال در گردش است، بنابراين بانك ها مي‌ توانند نرخ سود اين بخش را حداكثر تا دو درصد در سال افزايش دهند.

براساس اعلام بانك مركزي، به غير از نرخ سود، هيچگونه تغييري در ضوابط اعطاي تسهيلات صورت نگرفته است و بانكها همچنان نرخهاي اعلام شده را عينا براي تعيين قيمت نسيه كالاهاي موضوع قرارداد، در عقود بازدهي ثابت (نظير فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك) مورد استفاده قرار مي‌دهند و درخصوص عقود مشاركتي (نظير مشاركت مدني، مشاركت حقوقي و مضاربه) نرخ مورد نظر همچنان مبنايي براي تصميم‌ گيريهاي بانكها براي ورود به طرح است و بنابراين در اين قبيل عقود، مانند گذشته براساس مشاركت عمل خواهد شد.