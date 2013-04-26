به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در گفتگویی مشروح با اشاره به اینکه امروز مهم ترین چالش ما در اینکه مهمترین مشکل کشور نابسامانی اقتصادی عجیبی است که جامعه را دچار مشکل و مردم را سردرگم کرده است گفت: متاسفانه وضعیت تا حدی آشفته است که از یک روستایی نجیب که با چند گاو و گوسفند، یک دامداری مختصری دارد و معیشت خود را با آن اداره می کند تا یک باغداری که 20 درخت دارد و با این درخت های سیب و گیلاس یا خرما، گردو و ... درختی دارد که خانواده معیشت خود را از آن می گذراند، یک راننده تاکسی عزیزی که کار حمل و نقل را انجام می دهد، یک راننده کامیوینی زحمتکشی که بار جا به جا می کند، تا یک سرمایه گذاری که شاید ثروت بالغ بر میلیاردها تومان در کشور دارد، اقتصاد نابسامان ما، این مردم را به یک جایی رسانده که هم این کسی که دو گاو و چهار درخت دارد بلاتکلیف است، هم آن کسی که یک تاکسی دارد نمی داند امروز تاکسی خود را تعویض کند یا با آن کار کند، هم آن کسی که بیش از 10 هزار میلیارد تومان ثروت دارد و می تواند صنعت ایجاد کرده و در کشور تولید ثروت کند، همه بلاتکلیف هستند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ما امروز انعطاف پذیر و کنترل پذیر نیست افزود: این به خاطر آن است که ما طی سالهای گذشته چنان سرمایه و درآمد مان را بی محابا و بدون کمترین دوراندیشی به جامعه تزریق کرده ایم که حاصل آن تورم های پی در پی بوده است که طی چند سال برروی هم تلنبار شد.این در حالی بود که نرخ ارز را به صورت دستوری پائین نگه داشتند.

این کاندیدای ریاست جمهوری به تشریح فضای اقتصادی کشور و آُیب شناسی آن پرداخت و ادامه داد: نتیجه تورم بالای پی در پی و پائین نگه داشتن دستوری نرخ ارز این بود که واردات به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافت و سرمایه از کشور خارج شد.زمانی رسید که دیگر دولت توان کنترل نداشت و با یک فشار تحریمی اثر سوء تدبیر دولت آشکار شد و جامعه و اقتصاد ما از بهمن و اسفند سال ٩٠ وارد این گرفتاری شد که آرام و قرار را از آن گرفته است.

وی به تبیین اینکه اقتصاد ما انعطاف پذیر نیست پرداخت و افزود: درآمد دولت در طول هشت سال گذشته حدود 600 میلیارد دلار بوده است. اگر بخواهیم درآمد های غیر نفتی را هم محاسبه کنیم، مجموع درآمد های نفتی و غیر نفتی حدود 700 میلیارد دلار است. بفرمایید این 700 میلیارد دلار را ذخیره کردیم؟ نه!این 700 میلیارد در آمد نفتی و غیر نفتی به بازار و جامعه تزریق شده است، قدرت انعطاف این درآمد ایجاد شغل کجاست؟ پس معلوم می شود که اقتصاد ما نه قابل کنترل نه قابل انعطاف است.

وی عنوان کرد: مردم مطرح می کنند که شما قیمت ها را به شش سال قبل برگردانید و اصلا این یارانه را از ما بگیرید. پس معلوم است که تحمل افزایش سیاست های تعدیلی را ندارد اقتصاد ما نیازمند یک تحول است همان نکته ای که مطرح کردم،که اگر بنده توفیق خدمت پیدا کردم به مردم قول دادم که ظرف دو سال آرامش و ساماندهی لازم را در اقتصاد تحقق ببخشم؛به این معنا که هم کسی که شش درخت و دو گاو دارد بفهمد چه می کند و هم کسی که میلیاردها ثروت دارد بداند که در کشور چه کاری انجام دهد.پس به نظر من اولویت اصلی اقتصاد ما خروج از این نابسامانی بزرگ و بازگرداندن آرامش و ثبات است تا مردم از این سردرگمی خارج شوند و بتوانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند.

قالیباف تاکید کرد: اعتقاد من این است که با یک مدیریت اقتصادی قوی و هوشمند می توان طی دو سال ثبات، آرامش و نظم را به اقتصادمان باز گرداند. جمع بندی اینکه حرف روشن من در این بخش این است که اقتصاد ما در بن بست دانش و طرح اقتصادی نیست، اقتصاد ما در بن بست سیاست زدگی است.وضعیت امروز اقتصاد ما حاصل بی تدبیری مدیریت سیاست زده است و این وضعیت بلای جان مملکت شده است.

قالیباف گفت: امروز که من اینجا هستم صاحب یک برنامه دقیق برای تحقق پیشرفت و عدالت هستم که پشتوانه آن، حداقل 12 هزار صفحه اسناد پشتیبان است،جمع کثیری از بهترین نخبگان این کشور در تدوین آن نقش داشته اند،یک نکته را اینجا لازم است عرض کنم و آن وجود سرمایه عظیمی از نخبگان و متخصصان حوزه های مختلف است که در طی این مدت با آنها توفیق برخورد را داشتم. برای این برنامه دلسوزان این نظام زحمت کشیده اند همین کسانی که سایه سیاست زدگی بر آنها افتاده و نمی گذارند که بیایند و بروز و ظهور پیدا کنند تا قابلیت نظام اسلامی نشان داده شود.

وی خاطرنشان کرد: 24 سرفصل برنامه مدون در تمام زمینه ها تنظیم شده است، در حوزه اقتصاد کلان و خرد ، در فضای کسب و کار، تورم ، سیاست های پولی و مالی در مباحث مرتبط با صادرات و واردات ، از آنطرف در حوزه ورزش و آسیب های اجتماعی ، علم و فناوری ، آموزش و پرورش ، فرهنگ و سیاست داخلی این برنامه تدوین شده است که در دسترس است و من بر اساس آنها عمل خواهم کرد.من از همه کارشناسان و مردم عزیز دعوت می کنم این برنامه و کار کارشناسی بزرگی که پشتوانه آن است را ببینید و در مورد آن قضاوت کنند.

کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با بیان اینکه با صراحت عرض می کنم که برای ساماندهی دوساله اقتصاد؛برنامه دقیق و کامل دارم عنوان کرد: من ادعایم این است که اگر توفیقی باشد که بنده در خدمت باشم روز 26 خرداد بلاتکلیف نیستم که تازه مطرح کنم که تیمم چه کسی هست، برنامه چیست؟ به هیچ عنوان.همه چیز الان روشن و مشخص است و کارها نهایی شده است؛ضمن اینکه برنامه مورد نظر را دائما به روز کرده ایم .

قالیباف با اشاره به سند چشم انداز در کشور ادامه داد: هشت سال از تدوین و ابلاغ سند چشم انداز گذشته است دست کم باید 40 درصد آن جلو می رفته است ،اما آیا 4 درصد هم پیش رفته؟شاید اگر عقب نیامده باشیم جلو هم نرفته ایم. ما تاکنون پنج برنامه توسعه داشته ایم؛ سوال من این است که خروجی برنامه چهارم و پنجم کجاست؟

وی با بیان اینکه سیاست زدگی،معضلی است که پایه آن در بی تقوایی است که نهایتا به عوام فریبی می رسد ادامه داد: اقتصاد سیاست زده بلای جان مملکت شده است.این بلا باید از سر اقتصاد ایران برداشته شود

.بخش مهمی از مشکلات امروز ما محصول کار سیاست بازان است سیاست بازانی که با تصمیمات خود،منافع بلندمدت ملت و کشور را فدای منافع کوتاه مدت خود و باندشان کرده اند. با سیاست بازی آبروی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بردند؛ چون سعی کردند تا یک حرف درست و اصولی را برای اهداف باندی خود خرج کنند.همیشه سیاست زدگی بوده ولی این سالها تشدید شده است.من به صراحت عرض می کنم که اقتصاد سیاست زده بهشت مفسدان و دزدان بیت المال است.جزایری ها و مه آفرید ها محصول اقتصاد سیاست زده هستند.

وی ادامه داد: طبق قاعده و قانون سی درصد بودجه شهرداری را دولت باید تامین می کرد.قبل از دوره فعلی شهرداری این درصد پرداخت می شد، پس این یک رانت بوده است و درآمدی بوده که بدون تلاش ما وجود داشته؛ اما الان دولت با رفتاری که با ما کرده این 30 درصد به زیر 5 درصد رسیده است.یعنی تحریمی که برای دولت در یکسال اخیر به وجود آمد؛از چندسال قبل برای شهرداری اتفاق افتاد که دولت 30 درصد تعهد خود از بودجه را پرداخت نکرد.

قالیباف با اشاره به عملکرد خود در ناجا گفت: بنده توفیق خدمت در نیروی انتظامی را داشتم یک روز تصمیم گرفتیم که در ناجا هرکسی که به کلانتری و پاسگاه ما در سراسر کشور مراجعه می کند؛ اول پیش من بیاید بعد پیش رئیس کلانتری برود. همه به این طرح و ایده خندیدند.اما وقتی 110 را راه اندازی کردیم معنی این حرف مشخص شد یعنی اینکه هر کسی خواست به کلانتری برود من متوجه شدم. اما اینجا مدیر هستم و تشخیص دادم که نیاز است که تنها 5 جرم را متوجه شوم ، اعلام کردم که آن 5 جرم را با من هماهنگ کنید؛بقیه را رئیس کلانتری تصمیم بگیرد. آن جرائم چه بود؟ قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی ، تجاوز به عنف. سیستمی طراحی شد که تا یک اتفاقی می افتاد زنگ مردم به پلیس به صدا در می آمد، مانیتور اتاق من نشان می داد و من زودتر از رئیس کلانتری تصمیم گیری و ورود می کردم.

کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری با اشاره به ضرورت وجود مدیریت علمی، کارآمد، منسجو و به دور از سیاست زدگی عنوان کرد: در خاطر دارید که 9 سال شرق کشور ناامن بود یعنی نه تنها در سراوان بلکه در تایباد و خراسان وحتی آزادشهر گلستان نیز گروگانگیری انجام می شد، بنده حقیربا تدبیر حضرت آقا ؛ فرمانده ناجا شدم.در آن زمان سپاه و ارتش و وزارت اطلاعات و بسیج هم حضور داشتند همه این سازمان ها هم با تمام قدرت در این راستا فعالیت می کردند که جلوی ناامنی را بگیرند. با همه اینها روزی چندین گروگانگیری انجام می شد. من طرحی را تنظیم کردم و ارائه کردم، آن موقع آقای روحانی رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود و آقای خاتمی هم رئیس جمهور بودند؛ من بحثی را مطرح کردم که ظرف یک سال این ناامنی را باید حل کنیم.همه گفتند 9 سال است که چنین اتفاقی نیافتاده شما خود در سپاه بودید این چه حرفی است که می زنید. گفتند طرحتان را بگویید گفتم اگر من بخواهم طرحم را اینجا مطرح کنم ، کاری از پیش نمی رود ضمن اینکه شاید کار را نیز خراب تر کند.

گفتم شما اگر می توانید امنیت را برقرار کنید انجام دهید، اما اگر 9 سال است که نتوانسته اید امنیت برقرار کنید و من می گویم یک ساله انجام می دهم به این معناست که اگر سه یا چهارماه گذشت باید 30 درصد برنامه محقق شود، شما به من اعتماد کنید این 30 درصد اگر ظرف سه ماه اتفاق نیافتاد بعد متوقف کنید. همه اعضای جلسه مطرح کردند که این حرف منطقی است ، چون من کار کارشناسی دقیق انجام داده بودم مثل الان که می گویم برای برنامه ای که ارائه می کنم 7سال زحمت کشیده ایم مانند آن است.

آن زمان مطرح کردم که ظرف دو ماه مرحله به مرحله همه نیروهای نظامی را از آنجا تخلیه می کنم همه تعجب کردند که این همه نیرو جمع شده اند؛ نتوانستند امنیت برقرار کنند آنوقت شما با نیروی انتظامی که دزد سر کوچه را نمی تواند دستگیر کند؛ می خواهید امنیت برقرار کنید. گفتم بله، و بعد از یک سال شما موضوعی به عنوان ناامنی نشنیدید.

امروز هم می گویم که ظرف دو سال آنچنان سامانه اقتصادی را درست می کنیم که هیچ کس در هیچ وضعیتی در بلاتکلیفی اقتصادی نباشد. به این معنا که وقتی مردم خوابیدند نگران این نباشند که این هفته وضعیت نرخ ارز چقدر است، ماست را چند بخرد ، دانشگاه چقدر هزینه دارد. باید همه چیز برای مردم روشن و مشخص باشد.این یعنی اقتصاد را انعطاف پذیر و کنترل پذیر می کنیم.

قالیباف با اشاره به ویژگی های مثبت و منفی دولت نهم و دهم افزود: یکی از مهمترین ویژگی های این دولت این بود که شعارهای انقلاب را خوب مطرح کرد و قابل تقدیر است و فضای جامعه را متوجه اصالت های انقلاب کرد و انصافا قابل تحسین است، فضای قبل از 84 با بعد از 84 بسیار متفاوت است و باید دست همه آنهایی که این موضوع را احیا کردند بوسید و بیشترین ضعف و نقدی که می توانم به این دولت داشته باشم اینکه به بسیاری این شعارها خیانت کرد.

وی گفت: در حوزه مرتبط با ولایتمداری ما نباید از خود تعریف کنیم اما من در درون خود که مراجعه می کنم چه در دوران حضور حضرت امام راحل و چه امروز که در حضور حضرت آقا هستیم، به یاد نمی آورم که رهبری خواسته و دستوری داشته باشند و ما اجرا نکرده باشیم. یک روز حضرت امام (ره) که فرمودند رفتن به جبهه واجب کفایی است ما بر خود واجب دانستیم که به جنگ برویم. حضرت آقا هم که فرمودند بزرگترین دشمن ما آمریکاست و مبارزه با آمریکا جز کار و کار و کار چیز دیگری نیست، ما هم توجه کردیم و همین که از صبح تا شب کار می کنیم و خسته نمی شویم پیرو همین مساله است

قالیباف تاکید کرد: اگر بخواهیم شعاردهیم و کار نکنیم و کار و پیشرفت را جزء دین ندانیم نتیجه اش می شود، همان نو انجمن حجتیه ای های جدید که راه انجمن حجتیه قدیم را پیگیری می کنند .تحجری که اکنون قالب عوض کرده و گاهی احساس می شود به نام انقلابی گری به ما ارائه می شود.از بعضی احساسات پاک هم سوءاستفاده می کنند تا خود را به انقلابی اصیل جا بزنند.ولی تردیدی ندارم چنانکه قبلا پای انقلاب نایستاده اند در آینده هم پای انقلاب و ولایت نخواهند

ایستاد

این کاندیدای ریاست جمهوری گفت: بنده در هر پستی منصوب رهبری بوده ام. یعنی بدون موافقت ایشان سمتی نداشته ام و تمام تلاشم همواره حرکت در مسیر ولایت بوده است.در اطاعت از ولایت نباید کارهای صرف شعاری انجام داد ، که یک روز دست ببوسیم ویک روز هم این چیزی که می بینید در حال انجام است می شود. آیا این اطاعت از ولایت است؟ من به شما عرض می کنم که سمعا و طاعتا در خدمت هستیم. حضرت آقا فرمودند که در کارهایی که انجام می دهید توجه به این موضوع داشته باشید ، آنجایی که من دستور می دهم انجام می دهید فردای قیامت اگر مورد بازخواست قرار گرفتید حجت این است که "ولی" گفت و من انجام دادم اما اگر من دستور ندادم هرکاری که انجام دادید ولو اینکه من بپسندم، غیر پسند من باید یک حجت دیگر هم داشته باشید

قالیباف درباره برخی اظهارت درخصوص فعالیت های اقتصادی خود گفت: با جرات می گویم که از اول انقلاب تاکنون هیچ فعالیت اقتصادی مباح هم انجام نداده ام، هرکس سند دارد بگوید، ازمال دنیا جز یک خانه و ماشین چیزی ندارم. بقیه نامزدها هم بگویند هرچند که کار اقتصادی مباح حق همه است. بنده بچه انقلابی هستم و به آن افتخار می کنم ، روزی هم که سینما آزادی را ساختم و افتتاح کردم در حضور همه هنرمندان عزیز گفتم که این تقدیم به شما که بدانید بچه های انقلاب مخالف شما نیستند چون در همان زمان مطرح می شد که سینما را حزب اللهی ها و انقلابی ها آتش زده اند که سینما نباشد. من سینما را ساختم و گفتم این هدیه فرهنگ بسیج و فرهنگ انقلابی به همه هنرمندان. اما گفتم یک خواهش دارم من نسل شهید باکری و شهید کاظمی هستم اگر اینجا گناه کنید هم به خود ظلم کرده اید هم به من.

این فرهنگ ماست.