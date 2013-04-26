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۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۴۸

جوزانی در گفتگو با مهر:

بیشتر از انتخابات نگران خانه سینما هستم/ واکنش به خبر ساخت فیلم انتخاباتی

بیشتر از انتخابات نگران خانه سینما هستم/ واکنش به خبر ساخت فیلم انتخاباتی

سخنگوی کمیته هفت نفره اصلاح اساسنامه خانه سینما درباره گمانه‌های مطرح شده درباره ساخت فیلم‌ انتخاباتی توسط وی، دغدغه اصلی‌اش را بازگشایی خانه سینما عنوان کرد.

مسعود جعفری جوزانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خبری که به نقل از وی درباره ساخت فیلم انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری منتشر شده است، گفت: این یک مساله خصوصی بین من و آن افراد (نامزدها) است ولی در حال حاضر بیشتر از آنکه نگران ریاست‌جمهوری باشم نگران خانه سینما هستم.

سخنگوی کمیته هفت نفره اصلاح اساسنامه خانه سینما تاکید کرد: به نظرم به اندازه کافی افرادی هستند که برای نامزدهای ریاست جمهوری فعالیت کنند.

وی ادامه داد: با همه وجود برای خانواده سینما آرزو می کنم که خانه سینما به زودی باز شود و خانواده سینما بدانند که ما همه تلاش خود را در این زمینه (بازگشایی خانه سینما) کردیم. بهترست دنبال مقصر نگردیم و فقط بدانیم که بازگشایی خانه سینما خبر خوبی برای تمامی اهالی سینماست تا بیش از این خانه سینما دچار مناقشه سیاسی نشود.

سخنگوی کمیته هفت نفره اصلاح اساسنامه خانه سینما با تاکید مجدد بر اهمیت خانه سینما اظهار کرد: بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری و هر موضوع دیگری مساله خانه سینما برای من اهمیت دارد و می‌دانم ما اهالی سینما منتظر لحظه بازگشایی آن هستیم.

این کارگردان سینما در پایان سخنانش تصریح کرد: مشکل این روزهای ما بحث ریاست جمهوری نیست بلکه تنها مشکل ما خانه سینماست.

کد مطلب 2041189

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