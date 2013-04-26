کریمی و ماهینی در اختیار کادر فنی پرسپولیس قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، علی کریمی و حسین ماهینی به تمرینات گروهی بازگشتند و در اختیار کادر فنی این تیم قرار گرفتند. پزشک پرسپولیس همچنین در خصوص میثم نقیزاده گفت: این بازیکن در حال حاضر فیزیوتراپی و دویدن را در دستور کار دارد. کارهای سرعتی را با او شروع نکردهایم چون مشکل او همسترینگ است، احتیاط میکنیم.
وی افزود: رضا حقیقی نیز در انجام تستها شرایط خوبی داشت که راضی کننده بود و در زدن ضربات آزاد و شوت از راه دور نیز مشکلی نداشت. وی فردا یا پس فردا به تمرینات تیمی باز میگردد. در خصوص محمد نوری، عادل کلاهکج و امیر حسین فشنگچی نیز به دلیل خستگی و اسپاسمهای کوچک، ترجیح دادیم استراحت کنند و مشکلی برای ادامه تمرینات نخواهند داشت.
علی کریمی و حسین ماهینی پس از رفع مصدومیت و تمرینات بدنسازی، در اختیار کادر فنی تیم پرسپولیس قرار گرفتند.
