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۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۵۷

کارگاه درک مطلب و ترجمه‌ متون فلسفی انگلیسی در شهر کتاب برپا می‌شود

کارگاه درک مطلب و ترجمه‌ متون فلسفی انگلیسی در شهر کتاب برپا می‌شود

دومین کارگاه «درک مطلب و ترجمه‌‌ متون فلسفی انگلیسی» با تدریس مسعود علیا در 10 جلسه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این دوره، پرورش مهارت‌های مربوط به درک مطلب، اصطلاح‌شناسی و ترجمه از راه پرداختن به متنی فلسفی است. شکل کارگاهی دوره به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا به نحو ملموس با دقایق و ظرایف کار ترجمه‌ متون نظری آشنا شوند.

این دوره در روزهای سه‌شنبه هر هفته از ساعت 14 تا 16 برگزار خواهد شد. آغاز جلسات این کارگاه ادبی از 17 اردیبهشت است و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در کلاس‌های این دوره، تا 15 اردیبهشت فرصت دارند به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.

کد مطلب 2041291

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