اختصاص بودجه ملی با پیگیری مدیران استانی محقق می شود

امیرخجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با پیگیری های انجام شده 340 میلیارد تومان بودجه در سال جاری به استان همدان اختصاص یافت، گفت: 10 میلیارد تومان به ساخت ایستگاه قطار تهران- همدان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به وعده استاندار همدان در خصوص احداث و تکمیل راه آهن تهران - همدان تا پایان دولت، در جلسه ای برای حل مشکلات این پروژه با معاون اول رئیس جمهور، 10میلیارد تومان به ساخت ایستگاه قطار در همدان اختصاص یافت.

وی اذعان کرد:هشت میلیارد و500 میلیون تومان نیز برای اتمام ساخت بیمارستان قلب فرشچیان همدان تخصیص یافته که امیدواریم تا پنج ماه دیگر به بهره برداری برسد.

افتتاح پتروشیمی هگمتانه تا شش ماه آینده

وی با اشاره به افتتاح مجتمع پتروشیمی هگمتانه تا شش ماه آینده ادامه داد: تا سه ماه آینده نیز فاز بین الملی فرودگاه همدان به بهره برداری خواهد رسید و زمینه پرواز های حج از استان همدان فراهم خواهد شد.

خجسته عنوان کرد: آب رسانی به شهر همدان از طریق خط لوله سد تالور در حال پیگیری است و تاکنون برای احداث این خط 50میلیارد تومان اعتبار جذب شده است.

وی تا کید کرد: امیدواریم تا پایان سال جاری 500 لیتر در ثانیه آب از طریق این خط به تصفیه خانه آب همدان منتقل شده ومشکل کمبود آب در همدان حل شود.

نمایندگان باید با وحدت به دنبال کسب منافع استان باشند

نماینده مردم همدان وفامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی پروژه ها دچار توقف هستیم که باید به حرکت در آورده شوند، عنوان کرد: نمایندگان باید با وحدت به دنبال کسب منافع استان همدان باشند.

وی در ادامه اضافه کرد: در جلسه بررسی مشکلات خطوط ارتباطی استان همدان مشکلات راه آهن غرب کشور نیز مطرح شده وبودجه ای نیز به طرح راه آهن ملایر به همدان اختصاص می یابد.

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 30هزار شغل در استان همدان ایجاد می کند

وی با تا کید بر ایجاد زیر ساخت های لازم در استان همدان برای ایجاد اشتغال نیز بیان کرد: با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 30هزار شغل در استان همدان ایجاد می شود.

رئیس کمیسون شوراها مجلس همچنین در خصوص به نتیجه رسیدن قانون اصلاح انتخابات در چهارمین دوره انتخابات شوراها گفت:این قانون با پیگیریها به انتخابات آتی رسید وهم اکنون به دولت نیز ابلاغ شده است.

وی از ثبت نام 300 هزار نفر برای شرکت در انتخابات شوراها می داد، اذعان کرد: در طی دوران تصدی ریاست شورا ها در مجلس بهترین برنامه ها را در کشور تدوین کردیم.

وی با اشاره به سرنوشت قانون خدمات ایثارگران در کشور ادامه داد: پس از شش سال معوق ماندن این طرح بالاخره با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، این لایحه در سال جاری اجرایی خواهد شد.

خجسته تاکید کرد: در این لایحه پنج هزار میلیارد از معوقات ایثارگران پرداخت شده و800 میلیون تومان نیز به بخش بهداشت وداروی این قشر از جامعه اختصاص یافته است.