شهرام مکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون پرویز آبنار مشغول صداگذاری "ماهی و گربه" است و کریستف رضاعی نیز ساخت موسیقی را برعهده دارد. فکر میکنم فیلم تا دو هفته دیگر آماده نمایش شود. این روزها مشغول مذاکره با یک پخشکننده هستیم تا بعد از آماده شدن فیلم برای حضور و نمایش آن در جشنوارههای خارجی اقدام کنیم.
وی همچنین درباره وضیت نمایش "اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" که فیلم اول بود، افزود: با اینکه مدتی است از صدور پروانه نمایش آن می گذرد اما برای اکران عمومی همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد. امیدوارم بتوانیم شرایط خوبی برای حضور آن در شبکه نمایش خانگی فراهم کنیم.
مکری ادامه داد: ممکن است بعد از نمایش "ماهی و گربه" این فیلم را به همراه "اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" در یک بسته وارد شبکه خانگی کنیم.
"ماهی و گربه" ماجراي گروهی از دانشجویان و جوانان است که در جریان سفر به شمال کشور و حضور در یک اردو درگير اتفاقات عجيبي ميشوند. فیلمبرداری این فیلم به مدیریت محمود کلاری انجام گرفت البته کلاری پس از پایان فیلمبرداری "گذشته" به کارگردانی اصغر فرهادی به پروژه "ماهی و گربه" پيوست.
عوامل اصلي فيلم سینمایی "ماهی و گربه" عبارتند از نويسنده و كارگردان: شهرام مكری، مدير فيلمبرداري: محمود كلاری، فيلمبردار: كوهيار كلاري، طراح صحنه و لباس و مشاور پروژه: امير اثباتي، صدابردار و صداگذار: پرويز آبنار، چهرهپرداز: احسان روناسی، مدير توليد: مهدي بدرلو، دستيار اول كارگردان و برنامهريز: اسماء ابراهيمزادگان، عکاس: شاهین آزما، مجري طرح: شهرزاد سيفي، تهيهكننده: سپهر سيفي، سرمايهگذار: مريم شفيعي، محصول كانون ايران نوين. مدیر روابط علی زادمهر.
بازیگران به ترتيب ايفاي نقش عبارتند از بابک کریمی، سعید ابراهیمیفر، محمد برهمني، سياوش چراغي پور، فرامرز مديري، عبد آبست، آيناز آذرهوش، پريناز طيب، پدرام شريفي، ارنواز صفري، ندا جبرائيلي، ميلاد رحيمي، عليرضا عيسيپور، سمانه وفايي، محمدرضا مالكي، مونا احمدي، نازنين بابايي، پويا شهرابي، نيما شهرابي، خسرو شهراز، شادي كرمرودي با حضور گروه موسيقي پالت.
"اشکان و انگشتر متبرک چند داستان" به کارگردانی شهرام مکری در بیست و ششمن جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و پس از آن هرگز امکان اکران عمومی پیدا نکرد. در این فیلم سعید ابراهیمیفر، سینا رازنی، علی سرابی، سیامک صفری و... بازی کردند.
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