پیگیری مسائل و مشكلات جانبازان وظیفه همه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ستاری فرماندار شهرستان پیشوا صبح شنبه به همراه هادی تمهیدی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری، رمضانی معاون فنی و عمرانی و رئیس بنیاد شهید شهرستان پیشوا با خانواده شهیدان سیلسپور و محمود تاجیک جانباز 70 درصد دیدار و گفتگو کردند.

بهرام ستاری در دیدار با خانواده های معظم شهیدان سیلسپور عزت کنونی جامعه اسلامی ایران را مدیون خون شهدا دانست و گفت: تکریم شهدا و خانواده ایشان باید سرلوحه نسل امروز در همه عرصه های زندگی باشد.

وی افزود: امید است به برکت حضور در محفل خانواده های شهدا و به مدد دعاهای خیر آنان بتوانیم در پیشبرد اهداف نورانی این بزرگواران موفق باشیم.

جانبازان بالاترین نعمت الهی را در راه هدف عالیه معنوی خود فدا کرده اند

ستاری همچنین با حضور در منزل محمود تاجیک خانواده جانباز 70 درصد گفت: جانبازان همان انسانهای ایثارگر و فداکاری هستند که بالاترین نعمت الهی یعنی سلامتی خود را در راه هدف عالیه معنوی شان فدا کرده و با لبیک گفتن به فرمان امام(ره) و مقتدایشان دین، ناموس و شرف خود و هموطنانشان را بیمه کرده و موجبات شکست و سرافکندگی دشمنان و متجاوزانی را فراهم کردند که قصد تعرض و دست درازی به خاک مقدس میهن اسلامی مان را داشتند.

وی ادامه داد: مدیری موفق است كه بتواند در فعالیتهای خود همیشه از جانبازان و خانواده معظم شهدا یاد كند، جانبازان و خانواده معظم شهدا بر گردن همه ما حق دارند و موظف هستیم همواره پیگیر مسائل و مشكلات آنها باشیم.

ستاری ضمن ابراز امیدواری برای حل مشکلات عدیده جانبازان برای استفاده از امکانات و فرصتهای مساوی با دیگران تأکید کرد: همه باید تمام تلاش و توان خود را در راستای ایجاد فرهنگ مناسب در برخورد افراد جامعه با این یادگاران زنده جنگ تحمیلی، به کار بگیریم.