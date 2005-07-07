راديو آلمان : روابط بغداد - تهران وارد فصل تازه اي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي راديو آلمان ، " علي شمخاني " وزير دفاع ايران در اين زمينه خاطر نشان ساخت : گفتگوهاي انجام شده ميان مقامات ايران و عراق مسير بهبود روابط آتي دو كشور را هموار كرده است .

" سعدون الدليمي " وزير دفاع عراق نيز در همين راستا تصريح كرد : بغداد و تهران تاكنون گفتگوهايي چنين جدي در خصوص همكاريهاي دوجانبه انجام نداده اند .

وي همچنين افزود : هنوز موارد زيادي وجود دارد كه بايد پيرامون آنها به بحث و تبادل نشست .

راديو آلمان در ادامه نوشت : به نظر مي رسد پس از ديدار و گفتگوي وزراي دفاع دو كشور ايران و عراق شاهد فصل جديدي در روابط اين دو كشور باشيم .