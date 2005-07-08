افزايش 10 درصدي مصرف بنزين در كرج

رئيس شركت نفت و فرآورده هاي نفتي غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" اظهار داشت: در مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته ايم كه در حال حاضر براي مهار رشد مصرف بنزين به گاز سوز كردن خودروهاي سواري پرداخته ايم.

علي عباسي گفت : در حال حاضر دو جايگاه گاز سوز در شهرستان كرج وجود دارد كه با افتتاح شش جايگاه ديگر در آينده نزديك در اين شهرستان مي توان تعداد خودروهاي گازسوز را از 1800 به 4000 خودرو افزايش داد تا بدين وسيله درصدي از رشد مصرف بنزين كاهش يابد .

عباسي با تأ كيد برلزوم بهينه سازي مصرف سوخت و كاهش مصرف بنزين افزود: مصرف بسياري از ماشين هاي سواري 12 يا 18 و گاهي 24 ليتر در 100 كيلومتراست، درصورتي كه مصرف جهاني بنزين 5/4 ليتر در100 كيلومتر است و با مصرف بهينه بنزين مي توان واردات اين سوخت را به راحتي مهار كرد.

وي سرمايه گذاري بر روي توليد ماشين هاي كم مصرف را يكي از راه حل هاي عملي كاهش مصرف بنزين دانست و اضافه كرد: كنترل مصرف بنزين به صورت يك طرح ملي بايد به تمامي ارگان ها و سازمان ها ارائه شود.

عباسي تصريح كرد: طرح ملي كاهش مصرف سوخت يك راه حل موقت و كوتاه مدت است كه با اجراي اين طرح پايين آوردن سطح مصرف بنزين به ميزان 50 درصد امكان پذير است.

عباسي در پايان با اشاره به سهم در نظر گرفته مواد سوختي براي شهرستان كرج يادآور شد : در تيرماه سال جاري يك ميليون و 910 هزار سهميه براي شهرستان كرج در نظر گرفته شده است .