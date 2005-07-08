ساختمان بيمارستان هاي كرج فرسوده اند

مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان كرج، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: قدمت ساختمان برخي بيمارستان هاي كرج مانند بيمارستان شهيد رجايي بيش از 55 سال است و تعدادي از بيمارستان هاي اين شهرستان نيز در ساختمان هايي كه در گذشته مسكوني بوده اند بنا شده كه اين مسائل باعث شده بيمارستان هاي كرج هيچ گونه مقاومتي در برابر بلاياي طبيعي نداشته باشند.

ناصرحاجيان مطلق اضافه كرد: امكانات بيمارستاني شهرستان كرج بسيار محدود است و در بعضي از موارد از امكانات خارج از رده استفاده مي شود و به دليل نبود بودجه ، هيچ جايگزيني هم صورت نگرفته است.

وي تصريح كرد: قدمت بالاي برخي از بيمارستان ها توانايي مقاوم سازي ساختمان هاي مربوطه را از شبكه بهداشت و درمان گرفته است در نتيجه بايد در فكر احداث ساختمان هاي جديدي براي ادامه فعاليت بيمارستان ها باشيم.

گفتني است ، شهرستان كرج با جمعيتي بيش از دو ميليون نفر داراي هفت بيمارستان دولتي و چهار بيمارستان خصوصي است.