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۱۹ تیر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۰

بخشدار آسارا در گفتگو با " مهر " :

29 نفر از ابتداي سال جاري در رودخانه كرج غرق شده اند// اداره راه مانع نصب علائم هشدار دهنده در جاده چالوس مي شود

29 نفر از ابتداي سال جاري در رودخانه كرج غرق شده اند// اداره راه مانع نصب علائم هشدار دهنده در جاده چالوس مي شود

نبود علائم هشدار دهنده يكي از علل اصلي بروز حادثه در رودخانه كرج و جاده چالوس است كه به دليل مخالفت اداره راه ، بخشداري آسارا نمي تواند با نصب علائم هشدار دهنده جلوي بروز اين حوادث را بگيرد.

بخشدار آسارا در گفثگو با خبر نگار مهر در كرج گفت : از ابتداي سال جاري تاكنون 29 نفر در رودخانه  كرج غرق شده اند و يكي از علت هاي اصلي بروز چنين حوادثي نبود علائم هشدار دهنده در كنار رودخانه وسد كرج است .

 

عبدالحسين هزار خاني اضافه كرد : در آخرين جلسه اي ستاد حوادث غير مترقبه در فرمانداري كرج  مقرر شد ، علائم هشدار دهنده در كنار رودخانه نصب شود و بخشي ازاين علائم خريداري هم شد ؛ ولي متاسفانه اداره راه مانع نصب اين علائم  شده است.

 

وي افزود : بايد سيستم هاي صوتي كامپيوتري را نصب كردتا هشدارهاي لازم به خانواده ها داده شود وتشكيل اكيپ هاي گشت پياده وسواره مي تواند كمك شاياني به كاهش حوادث جاده چالوس كند.

 

گفتني است جاده چالوس 50 نقطه حادثه خيز دارد كه تمام ايام سا ل در آن نقاط حوادث گوناگون  اتفاق مي افتد وبخشداري آسارا در تلاش است  با كمك اداره راه و راهنمايي ورانندگي اين مناطق را شناسايي واقدامات لازم را انجام دهند.

   

کد مطلب 204161

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