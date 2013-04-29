زین العابدین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صدا و سیما همکاری خوبی با دانشگاه علوم پزشکی ندارد و در امر جذب خیرین برای احداث خوابگاههای دانشجویی تاکنون برنامه ای پخش نکرده است.
وی اظهار داشت: باید فرهنگ احداث خوابگاه دانشجویی در جامعه به یک فرهنگ تبدیل شود چرا که احداث یک خوابگاه از احداث یک مسجد واجب تر است چرا که این کار خیر امنیت و راحتی و ادامه تحصیل یک دانشجو را به دنبال دارد چرا که خانواده هایی هستند که تکمن اقتصادی ندارندو نمی توانند برای دانشجوی خود خوابگاهی اجاره کنند.
معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: خوابگاه دانشجویی از بروز بسیار از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جلوگیری می کند وخوابگاه امنیت دانشجویان را به دنبال دارد.
صفوی تاکید کرد: اقامت دانشجویان در خوابگاهها دغددغه خانواده را کم می کند و می دانند که دانشجویان در یک جای امن اقامت دارد و تحصیل می کنند.
وی در ادامه افزود: ما باید شرایط ازدواج را برای دانشجویان مهیا کنیم چرا که این کار یک امر فرهنگی است.
معاون فرهنگی و امور دانشجویی علوم پزشکی استان زنجان یاد آورشد: دانشگاه جدا از جامعه نیست و در جامعه باید به دانشجو به عنوان یک عنصر خدمت کننده و تاثیر گذاردر جامعه نگاه کنند.
صفوی:
رسانه ها بهترین ابزار برای جذب خیرین برای احداث خوابگاه دانشجویی هستند/ دانشگاه علوم پزشکی از صدا و سیما گله مند است
زنجان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: رسانه ها بهترین ابزار برای جذب خیرین برای احداث خوابگاه دانشجویی هستند که در این راستا باید رسانه ها در این امر بسیار مهم خوب اطلاع رسانی کنند.
زین العابدین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صدا و سیما همکاری خوبی با دانشگاه علوم پزشکی ندارد و در امر جذب خیرین برای احداث خوابگاههای دانشجویی تاکنون برنامه ای پخش نکرده است.
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