رسانه ها بهترین ابزار برای جذب خیرین برای احداث خوابگاه دانشجویی هستند/ دانشگاه علوم پزشکی از صدا و سیما گله مند است

زین العابدین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صدا و سیما همکاری خوبی با دانشگاه علوم پزشکی ندارد و در امر جذب خیرین برای احداث خوابگاههای دانشجویی تاکنون برنامه ای پخش نکرده است.



وی اظهار داشت: باید فرهنگ احداث خوابگاه دانشجویی در جامعه به یک فرهنگ تبدیل شود چرا که احداث یک خوابگاه از احداث یک مسجد واجب تر است چرا که این کار خیر امنیت و راحتی و ادامه تحصیل یک دانشجو را به دنبال دارد چرا که خانواده هایی هستند که تکمن اقتصادی ندارندو نمی توانند برای دانشجوی خود خوابگاهی اجاره کنند.



معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: خوابگاه دانشجویی از بروز بسیار از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جلوگیری می کند وخوابگاه امنیت دانشجویان را به دنبال دارد.



صفوی تاکید کرد: اقامت دانشجویان در خوابگاهها دغددغه خانواده را کم می کند و می دانند که دانشجویان در یک جای امن اقامت دارد و تحصیل می کنند.



وی در ادامه افزود: ما باید شرایط ازدواج را برای دانشجویان مهیا کنیم چرا که این کار یک امر فرهنگی است.



معاون فرهنگی و امور دانشجویی علوم پزشکی استان زنجان یاد آورشد: دانشگاه جدا از جامعه نیست و در جامعه باید به دانشجو به عنوان یک عنصر خدمت کننده و تاثیر گذاردر جامعه نگاه کنند.