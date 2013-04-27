آغاز عملیات حج تمتع امسال از دهه سوم شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر،غلامرضا رضایی گفت: طبق برنامه احتمالا 23 یا 24 شهریور ماه برابر با 8 و 9 ذی القعده عملیات حج آغاز خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت حج برای استان ها 59 هزار و 270 نفر اعلام شده که تاکنون 50 درصد ظرفیت تکمیل شده است و زائران تا پایان همین هفته فرصت دارند در کاروان های اعلام شده نام نویسی کنند.

معاون حج سازمان حج و زیارت تصریح کرد: در صورتی که ظرفیت اعلام شده تکمیل نشود، اولویت های بعدی به تناسب در هر استان ها اعلام می شود تا ظرفیت ها تکمیل شود.

رضایی از رایزنی سازمان حج با بانک مرکزی برای استفاده از ارز مرجع خبر داد و اظهار داشت: در صورت موافقت بانک مرکزی قیمت های حج تمتع، همچون سال گذشته خواهد شد.

وی به دلایل افزایش قیمت های حج تمتع اشاره کرد و افزود: سال گذشته سازمان حج برای اعزام زائران از ارز مرجع به قیمت یک هزارو 226 تومان استفاده می کرد، اما امسال نام سازمان حج از لیست ارز مرجع حذف شد و ما هزینه های حج تمتع را با ارز دو هزارو 600 تومان تامین می کنیم که این تغییرات، در قیمت های حج تمتع تاثیر داشته است.

رضایی خاطر نشان کرد: هزینه های اصلی سفر حج تمتع شامل؛ مسکن، تدارکات، تغذیه، نقل درون شهری و بیرون شهری و نقل مشاعر در عربستان هرگز تغییری نکرده است.

معاون حج سازمان حج و زیارت یادآور شد: سال گذشته قیمت های حج بین چهار میلیون و 500 هزار تومان تا شش میلیون تومان بود که امسال به دلیل استفاده از ارز مبادله ای 2600 تومانی، قیمت های حج بین 9 میلیون تا 12 میلیون تومان اعلام شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل با دولت، نامه نگاری کردیم و دولت نیز نامه ما را به بانک مرکزی ارجاع داده است که در صورت موافقت بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز مرجع به سازمان حج، هزینه های حج تمتع به قیمت های سال گذشته باز خواهد گشت.

رضایی تاکید کرد: در حال حاضر براساس اطلاعیه ای که اعلام شده زائران موظفند تا پایان هفته در کاروان ها نام نویسی و هزینه های اعلام شده را بپردازند، زیرا طبق تعهداتی که ما به طرف عربستانی داده ایم باید این هزینه ها را بپردازیم و اگر ظرفیت تکمیل نشود، ما الویت های بعدی را اعلام می کنیم.

وی درباره تعداد حجاج ایرانی در سال جاری گفت: آمار حجاج ایرانی همچون سال گذشته است و هیچ تغییری نکرده است؛ ولی با کشور عربستان نامه نگاری و رایزنی کردیم که در صورت موافقت عربستان، تعداد اعزام زائران به حج تمتع افزایش خواهد یافت.

