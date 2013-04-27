به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علوی مقدم ظهرشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: شرکت‌های حمل و نقل بار شهری بر اساس تعداد ناوگان، زیربنای شرکت، تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به چهار درجه تقسیم می‌شوند.

علوي مقدم يادآور شد: ارائه تعهد آموزشی و اعلام تعداد ناوگان و ظرفیت حمل بار را از دیگر شرایط صدور پروانه است.

وي با بيان اينكه شرکت‌های حمل و نقل بار می‌بایست فرم تقاضای اخذ پروانه بهره‌برداری را در سایت این سازمان تکمیل کنند، گفت: پس از تایید توسط واحد اجرایی، بازدید از مکان و استعلام از مراجع ذیصلاح، مراحل بعدی صدور پروانه صورت خواهد گرفت.

وي یادآورشد: پس از تعیین درجه شرکت توسط واحد اجرایی، ارائه فرم صورتجلسه مجمع عمومی شرکت در خصوص تاسیس یا تغییرات موضوع فعالیت شرکت صورت می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد صدور موافقت اصولی توسط سازمان و مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها را از مراحل پایانی روند اخذ مجوز دانست و تصريح کرد: پس از ارائه آگهی تاسیس و ارائه معرفی نامه، پروانه بهره‌برداری توسط این سازمان صادر خواهد شد.