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۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

علوي مقدم خبر داد:

فرآيند اجرايي صدور پروانه حمل و نقل بار در مشهد اعلام شد/درجه بندي شركت‌هاي حمل و نقل بار

فرآيند اجرايي صدور پروانه حمل و نقل بار در مشهد اعلام شد/درجه بندي شركت‌هاي حمل و نقل بار

مشهد - خبرگزاري مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد با تشريح فرآیند اجرایی صدور پروانه شرکت‌های حمل و نقل بار در مشهد گفت: شركت هاي حمل و نقل بر اساس تجهيزات و تعداد ناوگان درجه بندي مي شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علوی مقدم ظهرشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: شرکت‌های حمل و نقل بار شهری بر اساس تعداد ناوگان، زیربنای شرکت، تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به چهار درجه تقسیم می‌شوند.

 علوي مقدم يادآور شد: ارائه تعهد آموزشی و اعلام تعداد ناوگان و ظرفیت حمل بار را از دیگر شرایط صدور پروانه است.

وي با بيان اينكه شرکت‌های حمل و نقل بار می‌بایست فرم تقاضای اخذ پروانه بهره‌برداری را در سایت این سازمان تکمیل کنند، گفت: پس از تایید توسط واحد اجرایی، بازدید از مکان و استعلام از مراجع ذیصلاح، مراحل بعدی صدور پروانه صورت خواهد گرفت.

 وي یادآورشد: پس از تعیین درجه شرکت توسط واحد اجرایی، ارائه فرم صورتجلسه مجمع عمومی شرکت در خصوص تاسیس یا تغییرات موضوع فعالیت شرکت صورت می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد صدور موافقت اصولی توسط سازمان و مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها را از مراحل پایانی روند اخذ مجوز دانست و تصريح کرد: پس از ارائه آگهی تاسیس و ارائه معرفی نامه، پروانه بهره‌برداری توسط این سازمان صادر خواهد شد.

کد مطلب 2041660

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