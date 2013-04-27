جلوگیری از خروج 3300 راس دام قاچاق از مرزهای آذربایجان غربی/ دستگیری 440 تبعه غیر مجاز

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام عباسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران قاچاق احشام را یکی از معضلات اصلی در مرزهای کشور از جمله آذربایجان غربی، خراسان شمالی و کرمانشاه از آذرماه سال گذشته تا کنون دانست و افزود: در این راستا ماموران مرزبانی استان موفق به جلوگیری از خروج 3 هزار و 366 رای دام زنده از مرزهای استان شدند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه قاچاق احشام به دلایل مختلف ضربه سنگینی بر پیکره اقتصادی جامعه وارد و به گرانی و تورم دامن می زند، اظهار داشت: هم اکنون امنیت کامل مرزی در سطح استان برقرار بوده بطوریکه در مناطق مرزی شمال استان پوشش 98 درصدی مرزها روبرو هستیم ولی این در حالی است که به دلیل صعب العبور بودن مناطق مرزی جنوبی هنوز با خلاهایی مواجه هستیم.

وی با اعلام اینکه از این خلاهای مرزی نیز امکان تردد وجود نداشته و پوشش 85 درصدی نیروهای مرزی امنیت را در منطقه فراهم کرده، اظهار داشت: این در حالی است که با وجود پیگیریها و تلاشهای انجام شده برای ساماندهی نقاط مرزی کشورهای همسایه هیچ همکاری و تعاملی در تامین امنیت مرزهای مشترک خود با ایران را ندارند.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف 94هزار و 963 کیلوگرم مرفین و94هزار و 800 گرم هروئین در نقاط صفر مرزی استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و افزود: با اجرای 2 عملیات جداگانه همچنین ماموران مرزبانی موفق به کشف 31 کیلو و 550 گرم هروئین از قاچاقچیان مواد مخدر شدند.

عباسی همچنین با اشاره به کشف 42 لیتر آب مرفین از قاچاقچیان از ابتدای سالجاری تا کنون، اعلام کرد: کشف مشروبات الکلی 33 درصد، قاچاق سوخت 59 درصد و قاچاق سلاح 98 درصد کاهش یافته که ناشی از آگاهی قاچاقچیان به قوانین و تبعات جرم و کنترل مرزها می تواند باشد.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی یادآور شد: از ابتدای سالجاری تا کنون ماموران مرزی موفق به جلوگیری از خروج 30هزار و 900 دلار ارز و دستگیری 440 نفر تبعه غیرمجاز خارجی در حین خروج از مرزهای استان شدند.