سیستم امتیازدهی لیگ قهرمانان آسیا تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، نشست سیستم امتیازدهی لیگ قهرمانان آسیا امروز با حضور مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون و سرپرست سازمان لیگ، سهیل مهدی مدیر برنامه و بودجه، محمدرضا کسرایی مسئول بینالملل سازمان لیگ همچنین نمایندگان باشگاههای لیگ برتر در محل روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد. مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ در ابتدا بر لزوم شرکت در این دوره تاکید کرد و اظهار داشت: همه باشگاهها باید در این دوره شرکت کرده و ضرورت آن را تشخیص دهند.
تاج افزود: باشگاهها تا 20 خرداد فرصت دارند تا مجوز حرفهای بگیرند و اگر باشگاهها موفق به کسب مجوز نشوند، هم باشگاهها، هم لیگ از این امر متضرر میشوند. متاسفانه تا بلیت فروشی کامپیوتری نشود سیستم شمارش تماشاگران و تجمع در ورزشگاهها ادامه دارد و لازمه این، واگذاری ورزشگاهها به باشگاههاست. این امر باید ممیزی شود که کدام اطلاعات باشگاهها باید به AFC منتقل شوند که این امر وظیفه مهدی و همکارانش است که اطلاعات لازم را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه دهند.
پس از صحبتهای مهدی تاج، سهیل مهدی با ارائه اسلایدهایی به ارائه توضیحاتی پرداخت. از جمله نکاتی که مهدی به آن اشاره کرد نقاط ضعف و قوت ورزشگاه ها، مواردی که باید در ورزشگاهها وجود داشته باشد. تجهیز مناسب اتاقهای ورزشگاهها، بلیت فروشی، بازاریابی و غیره بود.
وی در ادامه گفت: باشگاهها باید ثبت حقوقی سهامی خاص باشند و گزارشهای سالیانه مالی خود را ارائه دهند و تاکید کرد که گزارش حسابرسی صورت مالی و اساسنامه باید ترجمه رسمی شود و کلیه مدارک ارائه شده باید به صورت انگلیسی باشد.
از جمله موارد دیگری که بر آن تاکید شد وجود سیستم شمارش تماشاگر در هر باشگاه است و تماشاگران شامل افراد دارای بلیت بازی، افراد ی که در جایگاه VIP وVVIP قرار میگیرند، پیشکسوتان و مدعوین و اصحاب رسانه میشوند.
مهدی درباره ارائه گزارش مالی باشگاهها گفت: باشگاهها باید هم سود و هم ضرر خود را در گزارش مالی خود اعلام کنند و اگر ضرر توجیه مناسبی داشته باشد گزارش منفی برای آن باشگاه محسوب نمیشود و همچنین تاکید کرد که بدهیهای معوقه باید کمکم از صورت مالی باشگاهها حذف شود.
وی افزود: بحث اشتراک مالکیت در کنفدراسیون فوتبال آسیا باعث ایجاد حساسیتهایی شده است و آنها از این به بعد لیست سهامداران را به تفکیک میخواهند و نباید سهامداران باشگاههای مختلف مشترک باشند.
مهدی در مورد ارائه طرح تجاری باشگاهها گفت: باشگاهها باید طرح تجاری باشگاهی خود از جمله( توسعه تیمهای پایه، توسعه آکادمی،خرید زمین تمرین و .....) را ارائه دهند و در این امر باید با یک کارشناس مجرب مشورت کنند.
وی در مورد مدرک مربی تیمها گفت: سرمربی و مدیر آکادمی باشگاه ها باید حداقل دارای مدرک A آسیا باشند و تاکید کرد که یکی از معضلات باشگاه ها کمپ تمرینی است که برخی باشگاهها به آن نپرداختهاند و باید این امر را در بودجه خود لحاظ کنند.
مهدی ادامه داد: از جمله مواردی که باشگاه ها باید برای ارائه به AFC در اختیار ما قرار دهند قرارداد زمین تمرین و قرارداد زمین مسابقه، گزارش کمک های اجتماعی باشگاه ها (به عنوان مثال کمک به زلزله زدگان و غیره)، کمکهای سازمانهای مختلف به باشگاهها و چارت سازمانی باشگاه است.
وی در پایان به سوالات نمایندگان باشگاهها پاسخ داد و راهنمایی های لازم را به آنها ارائه کرد و نمایندگان باشگاهها با تشکیل کارگروهی به تبادل اطلاعات پرداختند.
سرپرست سازمان لیگ در نشست سیستم امتیاز دهی لیگ قهرمانان آسیا گفت: باشگاهها تا ۲۰ خرداد برای دریافت مدرک حرفهای مهلت دارند و اگر باشگاهها موفق به کسب مجوز نشوند، هم باشگاهها، هم لیگ از این امر متضرر میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، نشست سیستم امتیازدهی لیگ قهرمانان آسیا امروز با حضور مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون و سرپرست سازمان لیگ، سهیل مهدی مدیر برنامه و بودجه، محمدرضا کسرایی مسئول بینالملل سازمان لیگ همچنین نمایندگان باشگاههای لیگ برتر در محل روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد. مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ در ابتدا بر لزوم شرکت در این دوره تاکید کرد و اظهار داشت: همه باشگاهها باید در این دوره شرکت کرده و ضرورت آن را تشخیص دهند.
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