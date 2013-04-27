195 میلیارد ریال در بخش صنعت مراغه سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن مصیبی، امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود : با این میزان اعتبار 10 واحد صنعتی احداث و به بهره برداری رسیده و برای 143 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته 66 فقره جواز تاسیس صادر شده است که برای اجرای آنها حدود 674 میلیارد ریال سرمایه گذرای پیش بینی شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه تصریح کرد: همچنین طبق طرح توجیهی این تعداد جواز تاسیس صادر شده در سال گذشته برای 726 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود.

مصیبی، همچنین با اشاره به اینکه در این مدت چهار مورد تغییر خط تولید و توسعه ظرفیت در بخش صنعت این شهرستان انجام شده است ادامه داد: برای این مقدار توسعه خط تولید 122 میلیارد ریال اعتبار و 21 شغل مستقیم جدید پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: طی این مدت 102 فقره جواز نيز تمدید شده است.

پنج میلیارد و 534 میلیون ریال پرونده تخلف صنفي مراغه تشکیل شد

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه همچنین گفت : طی سال گذشته پنج میلیارد و 534 میلیون ریال پرونده تخلف صنفي این شهرستان تشکیل شده است.

حسن مصیبی اظهار داشت : در مدت یاد شده ، 16 هزار و 504 مورد بازرسی در طرح های ویژه کنترل بازار از اصناف این شهرستان صورت گرفت .

وی اضافه کرد : در این مدت همچنین یک هزار و 313 تخلف کشف و 1159 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

مصیبی افزود: احتکار، کم فروشی، گران فروشی، عدم درج قیمت و نداشتن پروانه کسب از مهمترین تخلفات ثبت شده در این مدت است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه با تاكيد بر نظارت و کنترل مستمر و دقيق قیمت کالاهای اساسی ابراز داشت : افزايش قيمت برخي كالاها خارج از محدوده اختيارات اداري و شهرستاني بوده و اين اداره صرفا در قالب پيشگيري از تخلفات صنفي انجام وظيفه مي کند .