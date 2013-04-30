به گزارش خبرنگار مهر، ائتلاف حداکثری اصولگریان بعد از ائتلاف برای پیشرفت تشکیل شد. این ائتلاف ابتدا با سه گزینه جبهه پیروان برای انتخابات ریاست جمهوری محمدرضا باهنر، منوچهر متکی و یحیی آل اسحاق تشکیل شد و سپس با پیوستن دو عضو جامعه روحانیت مبارز یعنی محمدحسن ابوترابی فرد و مصطفی پورمحمدی به یک ائتلاف 5 نفره تبدیل شد.

اعضای این ائتلاف نیز با هم پیمان بستند که از میان آنان یک کاندیدای حداکثری انتخاب و تا نیمه اردیبهشت ماه به جامعه معرفی شود و سایر کاندیداها به نفع نامزد نهائی کنار روند. اما رسیدن به کاندیدای نهائی قبل از ثبت نام و یا بعد از ثبت نام در انتخابات محل بحث در میان کاندیداهای این ائتلاف است. بطوریکه حجت الاسلام موسی پور دبیر ائتلاف 5 نفره در این خصوص گفته است: "چگونگی نحوه حضور اعضای ائتلاف پنج‌گانه اصولگرایان در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری چهارشنبه این‌ هفته مشخص خواهد شد."

در روزهای اخیر نیز اعضای ائتلاف 5 نفره اظهار نظرهای متفاوتی پیرامون این ائتلاف داشته اند که میزان پایبندی آنان به نتیجه ائتلاف و همچنین به سرانجام رسیدن این ائتلاف را در هاله ابهام فرو برده است.

باهنر: قبل از ثبت نام کاندیدای نهائی انتخاب شود

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست خبری اخیر خود در توصیه ای به کاندیدای انتخاباتی گفت: "بهتر است نامزدهای نهائی ائتلاف ها قبل از ثبت نام مشخص شوند؛ چراکه بعد از ثبت نام و مشخص شدن احراز صلاحیت ها جدا شدن از فضای انتخابات بسیار سخت خواهد بود."

همچنین باهنر در جمع دانشجویان شهید بهشتی با بیان اینکه قبل از ثبت نام کاندیدای نهائی ائتلاف 5 نفره مشخص می شود، متعهد شد" من به عهد خودم پایبندم و هر فردی که از این ائتلاف بیرون بیاید کمک خواهم کرد ؛ اما این توقع را از دیگر اعضا هم دارم که اگر من به عنوان کاندیدای نهائی انتخاب شدم سایر اعضا نیز به عهد خود پایبند باشند."

ابوترابی: اگر انتخاب نشوم سازوکار ائتلاف را قبول می کنم

محمدحسن ابوترابی فرد هم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر در نظر سنجیها به عنوان کاندیدای ائتلاف 5 گانه نباشید چه خواهید کرد گفت: ما با این ساز و کار وارد شدیم که در نهایت یک نفر از این ائتلاف بیرون بیاید و اگر انتخاب نشوم این ساز و کار را قبول خواهیم کرد هر چند نتیجه نظرسنجی‌ها هنوز کامل نشده است.

پورمحمدی:بعضی ها می خواهند ادامه دهند

در همین راستا مصطفی پور محمدی نیز در خصوص گزینه نهایی ائتلاف پنج گانه در جواب دانشجویان دانشگاه چمران اهواز گفت: قرار ما بر این است که قبل از زمان ثبت نام به یک نظر واحد برسیم و همه با هم تبدیل به یک تیم شویم.



پورمحمدی افزود: هنوز نتیجه نظر سنجی‌ها کامل نشده لذا تا قبل از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری نتیجه مشخص خواهد شد.

این کاندیدای ریاست جمهوری همچنین در جمع دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نتیجه ائتلاف 5 گانه چه خواهد شد، گفت: از این ائتلاف یک نفر باید بیرون بیاید و قرار هم همین است؛ اما مثل اینکه برخی دوستان می خواهند ادامه دهند.

متکی: ثبت نام انحرافی بر توافق است

همچنین منوچهر متکی نیز با بیان اینکه ما در ائتلاف 5 نفره متعهديم در چارچوب نظرسنجي و مقبوليت گزينه نهايي را معرفي کنيم ، گفت: اگر اين چنين نشود نقض پيمان شده است. دوستان ائتلاف 5 نفره بناي نقض پيمان ندارند.

وي ادامه داد: رسيدن به يک نامزد واحد در کشور ما با توصيه نخبگان و جريانات سياسي يا گفتمان خود کانديداها اتفاق مي افتد.

اين کانديد احتمالي رياست جمهوري با اشاره به اينکه تلقي ما اين است که در ائتلاف 5 نفره قبل از ثبت نام به يک نفر برسيم، تصريح کرد: صحبت هايي که اين روزها درباره معرفي کانديداي واحد پس از ثبت نام نقل مي شود انحرافی بر توافق قبلي است.

آل اسحاق: نظر سنجی در شرایط حاضر زود است/بلوک بندیها را قبول ندارم

آل اسحاق دیگر کاندیدای ائتلاف حداکثری اصولگرایان هم با تاکید بر پایبندی خود به نتیجه ائتلاف، در مورد نظرسنجی در این ائتلاف گفت: به نظرم نظرسنجی در شرایط حاضر زود است و یک مقدار نظرسازی است و بیشتر رجز خوانی انتخاباتی محسوب می شود.

وی همچنین در گفتگویی با خبرنگار مهر با تاکید براینکه بلوک بندیهای موجود در جریان اصولگرایی را قبول ندارد، گفت: اقداماتی برای ایجاد وحدت با محوریت جامعیتن در جریان اصولگرایی اعم از کاندیداهای ائتلاف 5نفره، ائتلاف پیشرفت، مستقل ها و جبهه پایداری در حال شکل گیری است که امیدواریم قبل از شروع ثبت نام ها به نتیجه برسد.

آل اسحاق در پاسخ به این سوال که آیا به نتیجه ائتلاف 5 نفره پایبند خواهید بود؟ گفت: من تنهابه ائتلاف اصولگرایان پایبند هستم و مجموعه اصولگرایان را در یک بلوک می دانم.

گزینه جبهه پیروان در انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: باید به جای اینکه به ائتلاف 5 نفره فکر کنیم به فکر وحدت در جریان اصولگرایی و جلوگیری از تعدد کاندیداها باشیم.

عسگراولادی: می خواهیم به ائتلاف 10 گانه برسیم

همه این اظهار نظرهای متفاوت در حالی است که حبیب الله عسگراولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز در همایش زنان حزب موتلفه اسلامی گفت: در صدد آن هستیم که از ائتلاف پنج گانه ، ائتلاف سه گانه و جبهه پایداری به یک ائتلاف ده گانه برسیم تا از این ائتلاف ده گانه یک کاندیدای واحد انتخاب شود.

باید منتظر بود و دید تا دود سفید تا 15، 17 و یا 24 اردیبهشت از دودکش این ائتلاف بیرون خواهد آمد و پرتعدادترین ائتلاف حاضر در انتخابات به نتیجه واحدی خواهد رسید یا سیاست دیگری از سوی مردان کهنه کار سیاست جناح راست به صحنه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری عرضه خواهد شد.