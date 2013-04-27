برگزاری دو كنفرانس ملی در دانشگاه آزاد رودهن

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عبادی با اعلام این خبر افزود: كنفرانسهای هویت(زیرساخت ها و عوامل) و نقش صنعت كشاورزی در اقتصاد مقاومتی در سال 1392 در واحد رودهن برگزار می شود.

وی عنوان داشت: كنفرانسهای هویت(زیرساخت و عوامل) و نقش صنعت كشاورزی در اقتصاد مقاومتی پس از تایید سازمان مركزی به واحد رودهن ابلاغ شد.

معاون پژوهشی واحد رودهن ادامه داد: دكتر فرزاد موحدی سبحانی مدیركل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه ای به واحد رودهن اعلام کرد به استناد بخشنامه شماره 278357/73 و تصمیم كمیته ساماندهی همایشهای سال 1392 كنفرانسهای ملی آن واحد دانشگاهی مورد تأیید است.

برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در بقاع متبرکه استان تهران

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه(س) مراسم جشن میلاد حضرت زهرا(س) در بقاع متبرکه شاخص استان تهران برپا می‌ شود.

حجت‌الاسلام سید هاشم حسینی افزود: به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا(س) مراسم جشن حضرت زهرا(س) در بقاع متبرکه شاخص استان تهران در تاریخ 10 و 11 اردیبهشت ماه به مدت دو شب برگزار می‌ شود.

وی هدف از برپایی جشن حضرت زهرا(س) را ترویج فضائل و سیره فاطمی برای همه به خصوص زنان جامعه دانست و بیان داشت: برگزاری مراسم سخنرانی پیرامون شخصیت حضرت فاطمه(س) و شخصیت زن، مولودی‌ خوانی و برگزاری مسابقات فرهنگی از برنامه‌های جنبی این مراسم است.

دوره های آموزشی فرهنگسرای امام خمینی(ره) پاکدشت آغاز شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت از آغاز دوره های آموزشی فرهنگسرای امام خمینی(ره) این شهرستان خبر داد.

محمدعلی نجفی افزود: این فرهنگسرا به منظور تأمین نیازهای آموزشی و فرهنگی شهرستان اقدام به برگزاری دوره های جامع و هدفمند مخصوص کودکان، نوجوانان و جوانان کرده است که در این زمینه دوره های آموزشی مهد قرآن ویژه خردسالان در این مجتمع با هدف آشنایی و انس هرچه بیشتر کودکان با کلام الهی و تقویت استعدادهای قرآنی برگزار می شود.

وی بیان داشت: دوره های آموزشی قرآن با هدف شناسایی استعداد کودکان و نوجوانان و به منظور رشد استعدادها و باورهای دینی آنان و به تناسب نیازهای شهرستان برگزار شده است و علاوه بر دوره های آموزشی قرآنی، کلاسهای هنرهای تجسمی، شعر، موسیقی، داستان نویسی، فیلم و تئاتر را برگزار می کند.

نجفی ادامه داد: علاقه مندان برای ثبت نام و شرکت در این کلاسها می توانند به محل فرهنگسرای امام خمینی(ره) واقع در بلوار شهدای رحیمی جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه و یا با شماره 36046294 تماس حاصل کنند.