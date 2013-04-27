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۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۱۵

"وستروله":

انتخابات پارلمانی آلمان تصمیم گیری درباره ثبات مالی آلمان و اروپاست

انتخابات پارلمانی آلمان تصمیم گیری درباره ثبات مالی آلمان و اروپاست

وزیر امور خارجه آلمان انتخابات پارلمانی آینده در آلمان را یک تصمیم گیری درباره ثبات مالی کشورش و اتحادیه اروپا ارزیابی کرده و درباره برنامه های اپوزیسیون که به افزایش بدهیها در اروپا منجر می شود هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از "تورینگر آلگماینه" آلمان، "گویدو وستروله"، وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه "بیلد ام زونتاگ" اظهار داشت که در انتخابات پارلمانی آینده آلمان در پاییز همچنین درباره  آینده ثبات مالی کشور و اتحادیه اروپا تصمیم گیری می شود.

وی افزود: صندوقهای رای در 22 سپتامبر یک انتخاب مسیر برای آلمان و اروپاست.

وستروله همچنین هشدار داد که اپوزیسیون از احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و حزب چپ می خواهند مالیاتها را در کشور ما افزایش داده تا افزایش بدهیها در اروپا را راحت تر کنند.

وی افزود: برخی ها در اروپا به تغییر دولت در آلمان امید بسته اند چرا که آنها دیگر نمی خواهند به سیاستهای ریاضتی پایبند بمانند و می خواهند دوباره به مسیر هزینه های دولتی بیشتر و بدهیهای بیشتر برگردند.

وستروله همچنین این مسئله را که دولت آلمان در اروپا منزوی شده تکذیب کرده و اظهار داشت که ما در اروپا اکثریتی را داریم که می دانند نمی توان با بدهیهای بیشتر به مبارزه بحران بدهیها رفت.

کد مطلب 2041771

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