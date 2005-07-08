10 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي به بخش كشاورزي اختصاص مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس محمود حجتي در بيست و هفتمين نشست معاونان و روساي سازمان جهاد كشاورزي استانها با اظهار خشنودي پس از تصويب سياست هاي كلي بخش كشاورزي در مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: سياست هاي كلي بخش كشاورزي در 9 محور به تصويب رسيده است.

به گفته وي،" توسعه پايدار كشاورزي " با توجه به حفاظت از منابع طبيعي و صيانت و توانمند سازي نيروي انساني بخش كشاورزي " تامين امنيت غذايي" ، " ساماندهي نظام بهره برداري در كشاورزي ، نوين سازي نظام توليد كشاورزي ، بومي كردن فناوري و گسترش آموزش و ترويج" ، " ارتقا ضريب بهره وري آب"، " گسترش زير ساخت هاي كشاورزي و ايجاد انگيزه براي جلب سرمايه گذاري و پوشش بيمه و كاهش احتمال آسيب " ، " حمايت موثر از ساماندهي فرآيند توليد و اصلاح ساختار بازار كشاورزي " ، " افزايش بهره وري و كيفيت كالاهاي غذايي"،" گسترش يارانه هاي بخش كشاورزي " و " ارتقاي سطح در آمد و زندگي روستاييان و عشاير" نه محور سياست هاي كلي بخش كشورزي است.

حجتي تصريح كرد: اميدوارم با تاييد و ابلاغ اين سياست ها از سوي مقام معظم رهبري زمينه هاي توسعه پايدار كشاورزي بيش از پيش فراهم شود.

وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تامين 2/4 ميليون تن كود شيميايي براي سال زراعي جاري ، اظهار داشت: امسال يك ميليون تن بيش از سال گذشته كود شيميايي تهيه شده و در اختيار كشاورزان قرارمي گيرد كه اين دستاورد خوبي است كه از اين بابت ديگر مشكلي براي كمبود كود انواع كشت نخواهيم داشت.

وي در ادامه از اين نشست با تاكيد بر ضرورت استمرار حمايت از تعاوني هاي توليد كشاورزي خاطرنشان كرد: مهمترين عامل جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي پايداري و توسعه تعاوني هاي توليد كشاورزي است.

حجتي سپس با اشاره به اين كه هم اكنون 2/3 ميليون هكتار از اراضي كشور تحت پوشش اين تعاوني هاي توليد قرار دارند، تصريح كرد: تا پايان برنامه چهارم توسعه 5/5 ميليون هكتار ( معادل 30 درصد) اراضي كشور تحت پوشش تعاوني هاي توليد كشاورزي قرار مي گيرد.

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به موضوع يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي تصريح كرد: با پيگيري هاي به عمل آمده نرخ سود تسهيلات بانكي براي بخش كشاورزي همچنان 5/13 درصد خواهد بود و مابه التفاوت 5/2 درصد آن تا 16 درصد نيز از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي به بانك ها يارانه پرداخت مي شود.