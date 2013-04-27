واگذاری فرهنگسراها به بخش خصوصی فروش فرهنگ است/ درآمدزایی فرهنگی معنا ندارد

علی گلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج در یک کار کارشناسی نشده و عجولانه اقدام به واگذاری فرهنگسراهای کرج به بخش خصوصی کرده است.

وی افزود: در این راستا قرار است کلیه فرهنگسراهایی که در سه دوره پیش ساخته شده و همچنین سوله های ورزشی به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی تصریح کرد: این یعنی فروش فرهنگ و در کل چیزی تحت عنوان درآمدزایی فرهنگی در جامعه ما معنا ندارد، هدف ما از ساخت سوله های ورزشی کمک به ورزش و تربیت بدنی و هدفدهی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان است و نباید از این امر بهره برداری مالی شود.

گلوند تصریح کرد: اجاره ساعتی این سوله‌ها بین 20 تا 25 هزار تومان هزینه دارد که با واگذاری آنها به بخش خصوصی چند برابر خواهد شد.

نائب رییس شورای شهر کرج ادامه داد: با واگذاری این سوله‌ها به بخش خصوصی بدون شک هزینه اجاره آنها چند برابر می‌شود که بسیاری از جوانان به خصوص در مناطق کم درآمد از عهده پرداخت آن برنمی‌آیند.

گلوند گفت: تا کنون چهار فرهنگسرا واگذار شده اما فعلا با اعتراض اعضای شورا این امر متوقف شده و تا روزی که خود من به شخصه در شورا هستم نمی گذارم این اقدام ادامه پیدا کند.